Как заварить кофе дома: 10 правил от бариста 3.05.2020, 18:29

1,482

Одно из правил - качество воды сильно влияет на вкус кофе.

Кофе пьют и чтобы лучше работать, и чтобы приятно отдохнуть. Сейчас выпить кофе в кофейне не всегда получается — пандемия, так что часто мы готовим кофе сами. Как лучше всего заварить кофе в домашних условиях, рассказали в одной из кофеен Гродно сайту hrodna.life.

Правило № 0

Только свежемолотый кофе может быть хорошим. Это правило не подлежит обсуждению, потому что за 15 минут (!) смолотый кофе теряет около 70% своего вкуса. Поэтому независимо от сорта, степени обжарки, способа упаковки или стоимости — стоит покупать кофе в зернах.

Правило № 1

Качество помола напрямую влияет на вкус напитка. Лучший кофе получается, когда измельченные гранулы имеют высокую степень однородности. К сожалению, большинство кофемолок профессиональные бариста называют «кофеломками». Зерна в них не трутся между жерновами, а ломаются ножами, вращающимися вокруг своей оси. В этом случае добиться равномерности помола и хорошего вкуса кофе сложно.

Правило № 2

Качество воды сильно влияет на вкус кофе. Высокая степень жесткости или минерализации может испортить напиток. Для приготовления кофе в домашних условиях лучше использовать фильтрованную воду. Также важно каждый раз брать свежую воду, а не нагревать ту, что уже кипела.

Правило№ 3

Кофе нельзя заваривать крутым кипятком. Оптимальная температура воды для кофе — около 92 ° С. Внешне такой степени нагрева соответствует большие пузыри, которые начинают образовываться в чайнике. В это время чайник можно выключить и залить водой кофе.

Правило № 4

Заваривать кофе лучше не в чашке, а во френч-прессе. Оптимальное время заваривания — 2−3 минуты. Затем напиток нужно перелить в чашку. Если молотый кофе остается в контакте с водой дольше, то количество кофеина в напитке увеличивается и его горечь перебивает все остальные вкусы. Так что долгое заваривание может испортить даже самый дорогой и правильно смолотый кофе.

Правило № 5

При заваривании кофе его не следует размешивать. Несколько минут, пока заваривается кофе, стоит оставить его в покое и не мешать процессу. Тогда есть шанс получить максимально хороший вкус кофе.

Правило № 6

Вкус кофе самодостаточен и не требует добавок. С точки зрения вкуса кофе более богат, чем даже хорошее вино. При дегустации вин различают до 750 вкусов, у кофе их около 1500.

У сахара собственный вкус очень сильный. Поэтому он может нарушить вкус кофе. Если добавить в кофе сахар, всю гамму вкусов почувствовать не получится.

Правило № 7

Любители пить кофе с молоком должны знать, что его не нужно нагревать до кипения. На молоке не должна появиться пена — это ухудшит вкус и внешний вид напитка.

Правило № 8

Кофе в джезве — в основном домашний вариант. Этот способ приготовления требует пристального внимания и занимает больше времени. Именно поэтому в кофейнях чаще используются кофемашины, а кофе по- турецки почти никогда не готовят. При приготовлении кофе в джезве лучше выбрать кофе мелкого помола. Кофе нужно засыпать в воду, нагретую до первых пузырьков. Кипятить напиток не нужно. Как только шапка пены поднимается до уровня края джезвы, нужно сразу же снять ее с огня.

Правило № 9

В выборе сорта кофе никаких правил нет. Самые распространенные — арабика и робуста. Арабика дороже и мягче по вкусу. Робуста более горькая и содержит больше кофеина. Чаще всего эти сорта используют в так называемой итальянской кофейной смеси — 80% арабики и 20% робусты. Но когда дело доходит до выбора сорта, каждому стоит ориентироваться на собственный вкус.

Правило № 10

Чтобы заново открыть вкус ваших любимого напитка, стоит осваивать разные способы заваривания кофе. Так называемые альтернативные способы позволяют более четко выявить специфические характеристики напитка — его аромат, плотность, кислотность или сладость. «Альтернативный» кофе не зря называют «слоу-кофе (медленный). Это значит, что его пьют медленно, почти до полного охлаждения напитка, что лучше всего подходит для домашней неторопливой обстановки.