В разгар пандемии коронавируса солистов Большого театра оперы и балета загоняют на репетиции 3.05.2020, 18:47

Среди родственников работников театра есть заболевшие COVID-19.

Солистов Большого театра оперы и балета Беларуси загоняют на репетиции несмотря на высокий риск заражения. Заболевшие Covid-19 есть среди родственников работников театра, которые теперь являются контактами первого уровня. Об этом телеграм-каналу "Баста" сообщила одна из работниц театра:

"Я работаю в Большом театре оперы и балета. Раньше, когда вся эта история с коронавирусом началась, нас в театре как-то оберегать пытались. Кое-кто из коллег и родственников недавно заболел, это фактически коснулось каждого.

Но сейчас у нас твориться что-то абсолютно неразумное. Солистов оперы заставляют ходить на репетиции. Сейчас закрытие сезона должно быть, и смысла нет вообще, всё равно никто не ходит в театр в такой ситуации, но репетиции продолжаются. Наши солисты понимают, что легкие - это их хлеб, они им очень нужны, но всё равно ходит на репетиции, потому что большое начальство дало четкие указания. Никто не рискнет рабочим местом, потому что сфера, в которой мы работаем, такова, что потом никуда точно никуда не возьмут. Об этом говорится открыто администрацией театра. Но если они заболеют, лишатся голосов, дыхания, это для них как смерть".

Телеграм-канал созвонился с бывшим работником Большого театра оперы и балета, который прокомментировал сложившуюся ситуацию:

"Действительно, продолжаются репетиции в театре, заразиться там очень большая вероятность. Каждый год в театре бывает своя мини-эпидемия у солистов с респираторными заболеваниями. Коронавирус не будет исключением. Сейчас должно быть закрытие сезона, и есть возможность завершить нынешний сезон раньше. Почему не закрывают - большой вопрос, так как людям сейчас не до походов в театры".

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