В Минской области бушует коронавирус 1 3.05.2020, 19:27

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Обнаружены новые очаги заражения.

Читатели сообщают телеграм-каналу "Баста" о распространении коронавируса в Минской области. Новые очаги заражения обнаружены в Боровлянах, Колодищах, Привольном Минского района, а также в деревне Большие Новоселки Дзержинского района. Все корпуса Несвижской ЦРБ переделаны под инфекционные отделения.

"В Боровлянской детской школе искусств 30 мая стало известно, что у одного из педагогов положительный тест на коронавирус. Она сама сообщила об этом директору. Директор приняла решение отстранить учеников от занятий. Педагогам было велено быть в школе в масках и находиться только в своем классе", - пишет житель Боровлян.

"У нас в деревне Большие Новоселки Дзержинского района есть обычная сельская участковая больница. Неделю назад ее освободили от всех больных. Выписали всех абсолютно, перепрофилировали под Covid-19, ждут привоза больных или контактов первого уровня", - сообщил житель деревни.

"В субботу в Привольное приезжала бригада медиков, дезинфицировали магазин. Интересно то. что они приехали в сопровождении двух машин ВАИ", - сообщил нам местный житель.

"Все корпуса Несвижской ЦРБ переделаны под инфекционные отделения. 10 человек лежат в реанимации с тяжёлой степенью пневмонии. Около 70 человек лежат в трех разных корпусах.

Один ребенок 9 класса одной из школ так же находится в Несвижской ЦРБ со средней тяжестью пневмонии.

Молодых почти нет, все люди в основном в возрасте от 55 до 65 лет, есть несколько молодых 19-30 лет, так же есть люди и старшего возраста 65+, но их не так много", - пишет жительница Несвижа.

"Колодищи, улица Военный городок, 233. Есть зараженные, в каждом подъезде побывали медики и работники санстанции в комбинезонах", - сообщает подписчик из Колодищей.

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