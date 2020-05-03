закрыть
3 мая 2020, воскресенье, 20:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

В Минской области бушует коронавирус

1
  • 3.05.2020, 19:27
  • 4,252
В Минской области бушует коронавирус

Обнаружены новые очаги заражения.

Читатели сообщают телеграм-каналу "Баста" о распространении коронавируса в Минской области. Новые очаги заражения обнаружены в Боровлянах, Колодищах, Привольном Минского района, а также в деревне Большие Новоселки Дзержинского района. Все корпуса Несвижской ЦРБ переделаны под инфекционные отделения.

"В Боровлянской детской школе искусств 30 мая стало известно, что у одного из педагогов положительный тест на коронавирус. Она сама сообщила об этом директору. Директор приняла решение отстранить учеников от занятий. Педагогам было велено быть в школе в масках и находиться только в своем классе", - пишет житель Боровлян.

"У нас в деревне Большие Новоселки Дзержинского района есть обычная сельская участковая больница. Неделю назад ее освободили от всех больных. Выписали всех абсолютно, перепрофилировали под Covid-19, ждут привоза больных или контактов первого уровня", - сообщил житель деревни.

"В субботу в Привольное приезжала бригада медиков, дезинфицировали магазин. Интересно то. что они приехали в сопровождении двух машин ВАИ", - сообщил нам местный житель.

"Все корпуса Несвижской ЦРБ переделаны под инфекционные отделения. 10 человек лежат в реанимации с тяжёлой степенью пневмонии. Около 70 человек лежат в трех разных корпусах.

Один ребенок 9 класса одной из школ так же находится в Несвижской ЦРБ со средней тяжестью пневмонии.

Молодых почти нет, все люди в основном в возрасте от 55 до 65 лет, есть несколько молодых 19-30 лет, так же есть люди и старшего возраста 65+, но их не так много", - пишет жительница Несвижа.

"Колодищи, улица Военный городок, 233. Есть зараженные, в каждом подъезде побывали медики и работники санстанции в комбинезонах", - сообщает подписчик из Колодищей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина