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Вместо аппаратов ИВЛ властям понадобился сериал за $1,4 миллиона

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  • 3.05.2020, 19:36
  • 3,071
Вместо аппаратов ИВЛ властям понадобился сериал за $1,4 миллиона

По задумке, сериал должен отражать «достижениях социально-экономического развития» страны.

Власти планируют, что в нашей стране появится сериал, «отражающий достижения социально-экономического развития Республики Беларусь». Соответствующая заявка была опубликована 30 апреля на сайте goszakupki.by, пишет tut.by.

Конкурс на создание проекта объявило Министерство культуры Беларуси. Планируется снять восемь серий на белорусском или русском языке с английскими субтитрами.

Общая сумма проекта — 3,4 млн белорусских рублей (или 1,4 млн долларов на данный момент).

Проект должен быть готов к прокату через 16 месяцев. По выбору исполнителя это может быть драма, мелодрама, приключения или остросюжетный фильм.

Решение принято в момент, когда в стране пандемия коронавируса и не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.


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