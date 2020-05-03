Фотофакт: Из РОВД Полоцкого района забирали человека с подозрением на коронавирусом
- 3.05.2020, 19:53
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В Витебской области множество очагов заражения.
Как сообщает телеграм-канал «Баста»:
- Из РОВД Полоцкого района, расположенного на улице Октябрьской, сегодня днем забирали человека с подозрением на заражение коронавирусом.
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