Какие авто могут купить белорусы за $500 1 3.05.2020, 19:57

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В объявлениях говорится, что машины в отличном рабочем состоянии.

Сайт abw.by показал, на какие машины можно рассчитывать, имея $500.

В Минске за 450$ продается Nissan Primera 1994 года выпуска. Как указано в объявлении, автомобиль каждый день на ходу.

Под капотом бензиновый мотор 1.6, имеется газовое оборудование. Продавец утверждает, что машина одинаково хорошо работает на обоих видах топлива. "Пороги переварены, днище целое, подвеска не стучит, резина хорошая", - описывает он свой товар. Диски, кстати, литые, есть люк и фаркоп.

За 500$ продается Mercedes-Benz W124. Год выпуска 1989-й, бензиновый мотор 2.3 M102. В описании указано, что автомобиль в нормальном состоянии, но требует сварки.

В Гродно за 400$ предлагают рестайлинговый Renault 19 1994 года. Под капотом бензиновый мотор 1.8. "Отличное рабочее состояние, досмотрен. Есть мелкие нюансы, не влияющие на скорость. Требует подварки задних лонжеронов", - описывает авто продавец. Автомобиль с 2013 года находился в одних руках.

За 472$ можно купить Ford Fiesta с отремонтированным кондиционером в Витебске. Правда, есть другой нюанс - автомобиль заводится, но не едет. "Есть проблема со сцеплением, при попытке нажатия проваливается".

Опять же в Витебске за 500$ без торга выставлен на продажу VW Golf II. Автомобиль 1987 года, мотор 1.3 бензин, 5-ступенчатая КПП.

"Своевременная замена всех жидкостей, "ручник" держит, без гнили", - написал в объявлении нынешний владелец Golf.

Одна из самых "молодых" машин в этой ценовой категории - Ford KA 1997 года выпуска. "Полностью на ходу, ездит девушка. Технических проблем нет, есть вопросы по кузову".