Белоруска о карантине во Франции: Если нет денег на оплату счетов - можно заплатить позже 2 3.05.2020, 20:16

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Фото: instagram.com/allagug

Во Франции карантин продлили до 24 июля.

Франция уже больше месяца сидит на самоизоляции. Белоруска Алла почти год живет на юге Франции, в Ницце, и рассказывает «Онлайнеру», как происходит карантин в стране.

Алла и ее французский муж Эдуар застали карантин на Лазурном берегу Франции. Эдуар и до карантина работал удаленно, так что для него ситуация не в новинку. А Алла, которая выбрала карьеру стилиста, признается, что работать по видеосвязи с клиентами ей нравится больше, чем раньше. Примерку в магазинах, очереди на кассу заменили онлайн-шопинг, личные консультации проводятся в Skype. Теперь лайфхаками по стилю белоруска делится в своем Instagram.

Семья несколько лет жила в Мюнхене, а когда появилась возможность работать удаленно, решила переехать на Лазурный берег Франции. К солнцу, морю, французскому лайфстайлу. Здесь их и застала пандемия.

Фото: instagram.com/allagug

Когда всплеск коронавируса был в Китае, пара даже подумать не могла, что все обретет такие масштабы и придет в страну, где они живут.

— Я могла предположить, что дойдет, ведь мы живем в мире без границ: люди постоянно летают — то по работе, то в отпуск. Но мы толком не успели оценить ситуацию и масштаб проблемы, как вирус уже дошел до нас.

Во Франции карантин ввели 17 марта, и он длится до сих пор.

— Вначале продлили на две недели, потом — еще на две. Наверное, понемногу добавляют, чтобы не так сильно шокировать народ, — думает Алла.

Фото: instagram.com/allagug

Если нет денег на оплату счетов — можно заплатить позже

Выходить на улицу можно только по нескольким причинам — работа, если ее нельзя перенести на удаленный график; поход в продовольственный магазин или на почту; занятия спортом в одиночестве; прогулка с детьми и собаками, но не дольше часа и не дальше километра от дома.

При этом, чтобы выйти на улицу, жители обязаны заполнить бланк с ФИО, адресом, текущим временем, по которому можно отследить, сколько они находятся вне дома.

— Если полиция останавливает человека без бланка, штраф. Если не ошибаюсь, 135 евро. И с последующими случаями сумма увеличивается, — передает белоруска.

Пара живет на съемной квартире, цена на нее осталась прежней. Однако если у квартирантов критическая ситуация и им нечем платить за аренду, свет, воду или газ, то государство дало право отложить платежи на определенный срок.

Фото: instagram.com/allagug

С полок сметали все — первыми закончились антисептики

— За продуктами мы ездим раз в две недели, закупаемся основательно, чтобы лишний раз не выходить на улицу и не подвергать опасности продавцов и других клиентов. Можно заказывать продукты онлайн, но нам больше нравится покупать самостоятельно. Мы и до карантина закупались на неделю вперед. Сейчас важно составлять список нужных продуктов, думать, какие блюда будем есть в течение недели, чтобы все подбирать. У нас есть машина, поэтому удобно: приехал, купил, сложил и уехал обратно.

Фото: instagram.com/allagug

Доставка продуктов и еды продолжает работать в штатном режиме. За счет нее живут и рестораны, которые закрылись на время эпидемии.

В первое время с полок сметали все — мыло, туалетную бумагу, другие продукты первой необходимости. Прилавки пустели на глазах. Еще до введения карантина в аптеках закончились дезинфекторы и антисептики. Сейчас дефицита товаров нет ни в магазинах, ни в аптеках. Продавцы работают в масках, на кассах установили защитные стекла. Покупателей просят использовать пластиковый пакет для фасовки фруктов и овощей, чтобы не прикасаться к ним руками.

Фото: instagram.com/allagug

— Тесты нам не проводили, во Франции их делают только при обращении в больницу. У нас все хорошо со здоровьем. Страха как такового не было. Хотя мы с мужем самоизолировались за пару дней до официального объявления карантина, — смеется белоруска. — Решили отказаться от похода в ресторан и кино, поехали на природу, где нет людей. Да и страха заразиться у нас нет: молодые, здоровые, занимаемся спортом.

День рождения отметила на карантине

— Недавно мне исполнился 31 год, — делится Алла. — Изначально мы планировали улететь в Барселону на четыре дня, но по понятным причинам все отменилось. День прошел в стиле «все для себя»: долго завтракали, долго обедали. Треть дня все звонили и поздравляли, муж украсил квартиру шариками, приготовил еды, поэтому еще треть дня ели. Дальше лежала на балконе на террасе и загорала, читала книгу. Погода на юге Франции уже по-настоящему весенняя. Даже подумать не могла, что мне все это понравится.

На Лазурном берегу также проходят акции помощи пенсионерам: волонтеры покупают продукты, чтобы старики не выходили из дома. А каждый вечер в 20:00 устраивают флешмоб в поддержку врачей: все жители выходят на балкон и хлопают в знак благодарности.

— Это очень сближает, ощущение, будто ты не один, что все друг друга поддерживают. Я этого каждый день жду, чтобы пойти на балкон похлопать. Кто-то поет гимн, кто-то стучит кастрюлями.

В Ницце планируют ввести обязательное ношение масок. И чтобы обеспечить город ими, в течение 8—10 дней на почту каждого должна прийти многоразовая маска.

— Отношения между людьми сейчас «привет-привет». Недавно увидела, что пара не обнялась, а локтями стукнулась. Паники у людей, тем не менее, нет, хотя над городом постоянно летают вертолеты, патрулируют дроны.

А вообще, карантин по-французски — это сидеть дома, пить вино и обмениваться фотографиями.

Из-за несоблюдения самоизоляции карантин ужесточили

Прошло уже больше семи недель карантина, и люди перестали сидеть дома. На выходных многие вышли на улицу, в парки, выехали в лес на шашлыки. Поэтому власти пришлось ужесточить правила карантина: с 12 до 18 часов нельзя заниматься спортом на улице, чтобы люди не пользовались этой возможностью для других нужд. Пляжи и вовсе закрыты для посещения: там нельзя ни бегать, ни гулять с ребенком или собакой.

Фото: instagram.com/allagug

— При этом многие безалаберно относятся к карантину — выходят на улицу, как это было на предыдущих выходных. Не берегут ни свое здоровье, ни здоровье окружающих. И не понимают весь масштаб проблемы, — делится девушка. — Нас, наверное, паника не одолевает, потому что с нашими родственниками все хорошо. К счастью, наших близких это не коснулось.

Фото: instagram.com/allagug

Девушка рассказывает, что во Франции врачи не справляются, работают по несколько смен подряд. Внедряют медиков-студентов для помощи.

Карантин во Франции заканчивается 11 мая. Можно будет выходить на улицу без бланка. Но рестораны, кафе, кино пока не планируют открывать. Семье хочется скорее хочется уехать на природу. И гулять на свежем воздухе без ограничений.

— Очень надеюсь, что французы и после 11 мая будут соблюдать дистанцию, ведь это позволит всем нам поскорее вернуться к обычной жизни. Последние недели стали для меня временем тишины, переосмысления и благодарности. Семья, друзья, здоровье, любимая работа, прогулки на природе — я начала это еще больше ценить, — подытожила Алла.