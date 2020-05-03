«Все оплачено, но аппетиты у наемников большие» 5 3.05.2020, 20:28

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Как россияне делали «русскую весну» в Украине.

Редактор liga.net Петр Шуклтнов изучает историю спецслужб и самых громких спецопераций по всему миру. Вот одна из них.

По прямому поручению Владимира Путина несколько ключевых фигур организовали "русскую весну" в Украине. Под зонтиком спецслужб РФ - в основном директора ФСБ Александра Бортникова - созданием террористических ячеек в каждой области Украины до 2014 года и после занимались: Владислав Сурков, помощник Путина до 2020 года; его подопечный Инал Ардзинба, сотрудник офиса Путина до 2018 года; Сергей Глазьев - советник Путина до 2019 года, и Константин Затулин - депутат партии Путина.

Всех перечислять нет смысла. Очень много россиян вложили силы и деньги в создание сети, объединявшей в Украине десятки тысяч человек, готовых убивать за деньги. Среди них - наемники, спящие агенты, политики, чиновники и силовики. Но всего этого не хватило, чтобы повторить кровавый сценарий Донецка и Луганска в других областях Украины. Сегодня рассказываю на примере Одессы, как Россия организовала "Русскую весну" против Украины в надежде на создание "Новороссии". И проиграла.

КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ. В 2014 году ФСБ, а также ГУ ГШ МО РФ совместно со своими "общественными организациями" и "институтами" организовывали захват власти в украинских городах в рамках спецоперации "Русская весна". Популярное в Украине российское телевидение, курируемое Сурковым, демонстрировало ужасы, которые ждут украинцев, если не взять оружие в руки, принуждая украинцев идти и убивать украинцев.

Но медийная составляющая - не ключевая. Самое важное - активные боевики, готовые похищать и убивать. Их не обязательно должно быть много. Для этой роли наняли боевиков из пророссийских организаций, а также массово привезли в Украину граждан России для захвата власти. Точно так же действовали в Донецке, где войны никто не хотел, пока туда не пришли россияне и не начали убивать под видом "ополчения", провоцируя войну.

В 2016 году украинские спецслужбы опубликовали переговоры среднего звена организаторов захвата власти в Украине в рамках "Русской весны" - Глазьева (офис Путина) и Затулина ("институт стран СНГ", депутат Путина). Напоминаю самые страшные выдержки из них, которые прямо отвечают на вопрос, кто виноват в гибели людей.

"У МЕНЯ ПРЯМОЕ ПОРУЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПОДНИМАТЬ ЛЮДЕЙ". В одном из разговоров Затулин, так называемый институт которого функционировал в Украине и формировал террористические ячейки, сообщает Глазьеву, что профинансировал организацию захвата госучреждений в Одессе и Харькове, но денег не хватает.

"Мы профинансировали Харьков, профинансировали Одессу, - говорит Затулин, - Есть заявки из других регионов... Казакам выплатил деньги... Финансовый вопрос начинает досаждать". Глазьев отвечает, что Затулину "надо составить сметы расходов", которые он передаст Москве.

Еще одна запись сделана между Глазьевым и одним из организаторов в Украине по имени "Анатолий Петрович". Глазьев говорит: "Привет! А Запорожье что молчит? Куда они подевались? Мы точно знаем, что у него полторы тысячи людей. Где они, где казаки?".

Глазьев утверждает, что "имеет поручение всех поднимать, поднимать народ". По замыслу Кремля, "народ должен собраться на площади", и потребовать от областного совета "обратиться к России за помощью против бандеровцев".

"Специально обученные люди должны бандеровцев вышибить из здания облсовета, а затем должны собрать облсовет, создать орган исполнительной власти - исполком областной. Ему передать исполнительную власть, подчинить милицию исполнительной власти", - говорил Глазьев.

Глазьев, помощник президента России Владимира Путина, прямо утверждал: "У меня прямое поручение руководства - поднимать людей на Украине, там, где мы можем". "Надо выводить на улицы, делать, как в Харькове, по образцу. И как можно быстрее... Мы же не можем силой все это делать. Мы же используем силу только для поддержки народа, не более того. А если народа нет, то как там может быть поддержка? Скажи ему, что речь идет о судьбе страны, идет война", - говорит Глазьев.

"ДЛЯ ЗАХВАТА ОБЛСОВЕТА НА ОДИН ДЕНЬ ПРИЛЕТЯТ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК". Еще один разговор состоялся между Глазьевым и гражданином РФ Кириллом Фроловым, главой "ассоциации православных экспертов" РПЦ Московского патриархата: "Сергей Юрьевич, докладываю. Народу было очень много. Пишите, 40. Полная площадь. Значит, из-за этого Антона… Самое главное, он пригласил освободителей Верховного совета Крыма освободить Одессу".

Глазьев ему отвечает не так радостно, что облсовет Одессы пока еще не принял "необходимое решение" о "нелигитимной власти в Киеве". Фролов говорит, что "они боятся и непонятно, соберутся ли на следующей неделе". "Так в том-то и дело, - говорит Глазьев, - Нельзя уходить. Надо забирать этот облсовет, собирать его в кучу, заставлять принимать решения".

Гражданин России Фролов говорит, что "для этого" - для захвата облсовета Одессы - "на один день должны прилететь несколько человек". Глазьев его поторапливает: "В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли облсовет. Нужно брать облсовет и собирать депутатов там! И не расходиться до этого. Если вы через неделю соберетесь, там уже соберутся бандеровцы с милицией и никого не пустят".

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ГОТОВА. "ЧТОБ К УТРУ ВСЕ БЫЛО СДЕЛАНО". Еще один разговор Глазьев провел с Денисом Яцюком, который организовывал беспорядки в Одессе. С ним его свел Фролов: "Сергей Юрьевич, меня Денис зовут, я из Одессы. У нас есть люди, которые готовы, в принципе, действовать, но нам нужны какие-то конкретные, четкие, понятные рекомендации".

Глазьев его заверяет, что все будет в порядке - Совет Федерации РФ принял решение о применении Вооруженных сил России против Украины. "Значит, я могу сказать следующее. Во-первых, у нас сейчас Совет Федерации голосует, уже проголосовал, указ президента об использовании", - напоминает Глазьев.

"Знаем, знаем", - отвечает Яцюк. "Знаете, да? Поэтому это очень серьезно и вас поддержат, не волнуйтесь", - сказал Глазьев.

"Нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину, - продолжил Глазьев, - Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Это обращения у вас есть на митинге".

"Третий момент. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее", - дает инструктаж Глазьев.

"Вот это очень важный момент, - настаивает действующий советник президента России, - Взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями".

"Надо, соответственно, брать все эти здания под контроль", - дает указание гражданин России, советник президента России Глазьев. И добавляет: "Чтобы к завтрашнему утру все было сделано, и облсовет был поставлен перед фактом".

"ВСЕ ОПЛАЧЕНО". НО АППЕТИТЫ У НАЕМНИКОВ БОЛЬШИЕ. И если вы все еще не понимаете, откуда в Одессе больше 40 погибших 2 мая, тогда еще раз обратимся к советнику Владимира Путина. Разговор Глазьева и Затулина. Глазьев говорит: "Ждать нельзя. Надо сразу. Если кто-то готов - пусть идут".

Затулин отвечает, что у него готовы две боевых организации. Причем с "Оплотом", по утверждению Затулина, Глазьев лично встречался. "Это те, с кем мы работали - "Оплот", с кем ты встречался. А Одесса - это "Одесская дружина", - говорит Затулин.

Глазьев усомнился в способностях "Оплота". Но Затулин ему ответил, что они "держат людей на площади". Затулин утверждает, что платил им деньги: "Я их частично удовлетворил. Но у них гораздо больше аппетиты, и они постоянно будоражат этими вопросами".

РОССИЯ ВЫМЕНЯЛА ТЕРРОРИСТОВ ПО ОБМЕНУ. Еще раз закрепим. Советник Путина нанимает террористов для захвата власти в Украине. Советник Путина дает гарантии оплаты и поддержки Россией захвата власти в Украине. Гражданин России прямо утверждает, что Россия начала войну, а Путин поручил ему ее организовать.

В итоге только в Одессе были убиты почти 50 человек. А российская пропаганда и ее друзья в Украине продолжают задавать риторические вопросы "кто же виноват", вбрасывая в информационное пространство двусмыслие.

Мол, все не так очевидно. Может быть, виноват вон тот украинец, который стрелял. Или может виноват вот тот украинский политик, который приезжал. Вся страна помнит массовый героизм людей, спасавших засевших в Доме профсоюзов в Одессе. Как они несли конструкции, чтобы снимать людей с горящего здания. Но "все не так однозначно" - лучшее оружие российской пропаганды - сделает акцент на отдельном человеке. Манипуляции фактами.

Россия, которая стоит за организацией массового убийства людей, за организацией захвата власти в Украине, с помощью своих друзей в Украине пытается сделать вид, что она не виновата. Просто наемники с оружием организовали войну на улицах Одессы и других городов, потому что им самим так захотелось.

Но почему тогда Россия требовала на обмен своих сателлитов в Украине. И получила по обмену организаторов преступлений в Харькове, Одессе, Днепре, Николаеве, Запорожье, Мариуполе, Донецке и Луганске.

Причем Одессу пытались захватить дважды. Сначала - в 2014 году. Затем еще раз - в 2015 году попытались наладить работу агентурной сети, которую разоблачили. И снова по обмену организаторы уехали в Россию. Например, Украина вернула Солошенко и Афанасьева, в обмен на которых Россия потребовала одесских террористов Глищинскую и Диденко, которых курировал Ардзинба. Он лично давал им задачи по захвату власти в Одессе. И лично встретил их в аэропорту.

Раз вы ни при чем - почему именно вы запрашиваете на обмен убийц и террористов? Потому что это игра, где не особо думающей части украинцев предлагается роль статистов с мыслью "не все так однозначно". Но факты, указывающие на Россию - прозрачные и однозначные.

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ. В основном Глазьев и Затулин сегодня пишут опусы на тему как Россия проиграла Украину. Глазьева сняли с должности советника Путина. Сегодня он служит в таможенном союзе Путина. Рядом с ним тужится и Затулин.

Сурков тоже пишет мемуары. Все так же ненавидит Украину, как и раньше, но работать во власти больше не может. Сломленный болезнью, он покинул госслужбу.

Его товарищ Ардзинба за многочисленные провалы был уволен в 2018 году. Сейчас возглавляет общественный совет при главе РПЦ Кирилле. Там, вокруг РПЦ, сейчас собрались отпетые русскомирцы. Они вместе с Фроловым продолжают идеи "Русской весны", но теперь конкретно в религии. И готовят новую попытку захвата мирных городов Украины через структуры РПЦ и ее сателлитов в Украине. Они называют это условно "вторым крещением Руси", которое необходимо провести и в Украине под покровительством РПЦ и ФСБ.

Все основные организаторы преступлений в Одессе, Харькове и других городах Украины по обмену оказались в России. Бывшие чиновники-преступники, как экс-глава милиции Одессы, скрываются там же. И все концы истории уходят в Москву. То есть, остается судить только тех, кто от россиян защищался и не дал превратить свои города в донецкий и луганский кошмар.

Но важно понимать, что все только начинается. И защищать Украину понадобится еще много раз. Украине необходимо готовиться к новому вторжению России и не забывать: пока Украина существует - она будет врагом для террористической организации Россия.