Сколько еще смертей нужно диктатору? 11 3.05.2020, 20:51

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ДМИТРИЙ ПОЛИЕНКО

Официальная статистика врет о количестве зараженных и умерших от коронавируса.

Мировая статистика по состоянию на 3 мая показывает 3 422 691 зараженных Covid-19. 243 369 человек умерли. Самое страшное - то, что от Covid-19 до сих пор не разработана вакцина. Пациент или выживет, или умрет.

По всему миру идет активная борьба с "чумой 21-го века". Власти вводят карантин, призывают людей оставаться дома, и выходить на улицу только в крайних случаях, с обязательными средствами защиты. Тех, кто не соблюдает правила и дистанцию - доставляют в полицейские участки, где проводят беседы с разъяснением, что шутить со смертью нельзя.

Во многих странах правительство и священнослужители внесли изменения в церемонии захоронений умерших от СovidD-19. Закрытые гробы, переполненные крематории, переполненные кладбища.

В Испании, к примеру, в морги преобразовали Ледовый дворец и некоторые торговые центры, а в Италии тела стали свозить в храмы. Крематории в этих странах работают конвейером, и все равно не справляются с нагрузкой.

Весь мир проклинает чуму 21-го века и борется с ней.

Но число зараженных и умерших до сих пор продолжает расти.

Что же происходит у нас в стране? Почему белорусские власти до сих пор не ввели карантин? Почему они молчат? Почему студенты и школьники до сих пор ходят в школы? Почему люди посещают работу, зная, что пик эпидемии - впереди.

На белорусских телеканалах, радио, в СМИ нет предупреждений об угрозе. Лукашенко, очевидно, исчерпав запас своих "гениальных идей", просто несет откровенную чушь и готовится к параду смерти 9 мая. Официальная статистика успокаивает цифрой в 99 смертей, хотя все белорусы знают, что это неправда. По данным независимых блогеров, на 1 мая в стране было более 25 тысяч выявленных случаев коронавируса. Если сравнить с другими странами, где похожая картина, то мы поймем, что более тысячи белорусов уже умерли от коронавируса. Данные, которые публикуют независимые СМИ, только подтверждают эту печальную статистику.

Есть зараженные среди тех же сотрудников Белтелерадиокомпании, есть зараженные во внутренних войсках, есть масса случаев заражения в учебных заведениях и заводах. Проходят субботники, готовится парад в Минске и Славянский базар в Витебске.

Сколько еще смертей нужно диктатору, чтобы он отреагировал?

Позже, когда в Беларуси умрут тысячи людей, ответьте себе на вопрос - почему государство вовремя не приняло меры по борьбе с коронавирусом, и кто в этом виноват.

А пока - берегите себя и близких! Оставайтесь дома!

Дмитрий Полиенко, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»