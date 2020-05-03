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Посол Великобритании: Хочу отдать должное работе независимых белорусских журналистов

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  • 3.05.2020, 21:18
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Посол Великобритании: Хочу отдать должное работе независимых белорусских журналистов
Жаклин Перкинс

Жаклин Перкинс поблагодарила журналистов за их работу во времена, когда это особенно необходимо.

О поддержке британским правительством «независимых и непредвзятых СМИ» заявила посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс во Всемирный день свободы прессы, пишут naviny.by.

«Всемирный день свободы прессы проходит в период неопределенности и беспокойства для всех нас, — отметила дипломат 3 мая в своем видеообращении по случаю Всемирного дня свободы прессы на странице посольства в Facebook. — Вспышка коронавируса привела к тому, что люди сталкиваются с огромным количеством противоречивой информации. Бывает, что единый надежный источник получения информации отсутствует. В такие моменты особенно важна роль медиа в предоставлении людям достоверной и точной информации».

В этой связи, заявила Перкинс, «Великобритания выражает сожаление по поводу попыток ограничить свободу СМИ такими способами, как блокирование доступа к интернету, запугивание и преследование журналистов и препятствование свободе их профессиональной деятельности, и глубоко сожалеет, что существуют законодательства, ограничивающие свободу выражения мнений».

В то же время, подчеркнула британский дипломат, «важно помнить, что СМИ должны придерживаться принципов профессиональной журналистики — освещение событий должно быть правдивым, точным, проверенным, добросовестным, беспристрастным и ответственным».

«Особенно сейчас, когда мы все столкнулись с COVID-19, свобода прессы остается приоритетом для британского правительства. Великобритания поддерживает свободу выражения мнений как основополагающее право само по себе, так и существенный элемент всего спектра прав человека», — напомнила Жаклин Перкинс.

«Пользуясь случаем, хочу еще раз заявить о нашей поддержке независимых и непредвзятых СМИ и отдать должное работе белорусских журналистов, которые в этих непростых условиях представляют народу Беларуси столь необходимую информацию», — отметила британский дипломат в видеобращении.


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