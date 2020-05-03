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«У маленького ребенка температура поднялась до 39, сказали купить свечи»

  • 3.05.2020, 21:28
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«У маленького ребенка температура поднялась до 39, сказали купить свечи»
Фото: РИА Новости

Как дети заражаются COVID-19 в России.

С конца 2019 года в мире распространяется пандемия ранее неизвестного коронавируса COVID-19. Несмотря на то, что заболевание еще не до конца изучено, а одного эффективного препарата для его лечения нет, ученые часто говорят о том, что дети не могут им заразиться. А если это и происходит, то в исключительных случаях. Настоящее Время выяснило, что в Москве произошло несколько заражений детей, одно из них – массовое.

Информация о массовом заражении пациентов и врачей в больницах в последние недели не редкость. В конце апреля медработники Московского научно-практического центра по борьбе с туберкулезом пожаловались в профсоюз "Альянс врачей". Больница не была связана с работой с коронавирусными пациентами, но в ней произошло массовое заражение, пострадали и дети.

"Заболели многие врачи и медсестры, инфекция поразила детское отделение – там случилась вспышка пневмоний у детей, лечащихся от туберкулеза. С пневмониями сотрудники не справились, это были коронавирусные пневмонии, и пришлось детей переводить в другие больницы – в тушинскую больницу много детей переведено было", – рассказывает глава профсоюза Наталья Эйсмонт.

В обращении к профсоюзу медработники объясняли свою версию произошедшего: врачей в “добровольно-принудительном порядке” отправляли брать мазки к людям с коронавирусом, а на следующий день они шли работать по своим отделениям.

"Мы считаем, что то, что Елена Богородская (директор больницы) сделала с Центром по борьбе с туберкулезом, это преступление, это преступная халатность. Совершенно не заботясь ни о сотрудниках, ни о их семьях, ни о пациентах, допустила вспышку коронавирусной инфекции в туберкулезной службе – включая детей из детского отделения", – говорит Эйсмонт.

Заболевание детей коронавирусом в Москве тоже не редкость. Анна Шевченко рассказала, как ее трехмесячный сын Миша попал в реанимацию с двусторонним воспалением легких и COVID-19. Перед госпитализацией у них дома побывало несколько бригад скорой помощи. Тесты делать им отказывались. Даже температура выше 39 у младенца для медиков не оказалась веской причиной для госпитализации.

"У ребенка была температура 38,8 – приехала врач, послушала, говорит: хрипов нет, не вижу необходимости в госпитализации, купите свечи. В пять утра у маленького температура поднялась до 39. Вызвали повторно "скорую". Приехали два молодых парня – уставшие. Не предложили госпитализацию, сказали купить другие свечи", – рассказывает Шевченко.

Два дня ребенок пробыл в реанимации. Затем неделю в инфекционной больнице №9. Когда пришли положительные результаты тестов, Анну с сыном перевели во вторую инфекционную больницу. Лечение и подход врачей в этой больнице женщине очень нравились – до момента, когда пришло время выписываться.

Ей предложили подписать документы о добровольном согласии на продолжение лечения дома и о подключении к системам социального мониторинга. Такую же возможность предлагают в других московских больницах.


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