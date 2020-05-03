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Житель агрогородка под Брестом: Больница загружена полностью, даже пост у ворот поставили

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  • 3.05.2020, 21:40
  • 3,185
Житель агрогородка под Брестом: Больница загружена полностью, даже пост у ворот поставили

Тем, кто заболевает «простудой», если температуры нет, то больничный не дают.

Об этом в редакцию kurjer.info написал читатель:

«У нас вообще непонятно, что творится, — сообщил Сергей, житель агрогородка Молотковичи Брестской области. — У нас больница загружена полностью, даже пост у ворот поставили, охранник сидит. И что из того: работники больницы, медсёстры ходят туда-сюда и по улице, и в магазин, он никого не останавливает. Дороги не обрабатываются. К нам на работу ездили сотрудницы больницы из Пинска на дизеле, одна из них заболела. У нас в агрогородке больница, школа, детский интернат. Всё открыто. Из других деревень туда детей возят. Никаких ограничений нет. Они ведь везде ходят. А кто заболевает простудой, если температуры нет, то больничный не дают. Это же деревня, все всё знают и видят. Разве так должно быть?»


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