Пикеты под лозунгом «Стоп таракан!» в регионах Беларуси (расписание на 30 мая) 10 30.05.2020, 8:39

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Фото: intex-press.by

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Тихановского – присутствие на легальных пикетах по сбору подписей.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку, пишет телеграм-канал «Баста».

Расписание пикетов на 30 мая:

Минск

Минск, ул. Хоружей, 8, Комаровский рынок, 12:00 до 20:00,

Минск, просп. Рокоссовского, 2, гипермаркет "Гиппо", 12:00 – 20:00,

Минск, ул Лобанка, 94, ТЦ "Максимус", 20:00 до 22:00,

Минск, ул. Притыцкого, 101, ТЦ "Материк", 18:00 – 21:00,

Минск, просп. Партизанский, 150А, ТЦ "Момо", 17:30 – 21:00,

Минск, ул. Каменногорская, 72, 12:00 – 22:00,

Гомель, ул. Советская, 60, универмаг "Гомель", 12:00 – 16:00,

Орша, площадь Ленина, 17:00 – 20:00,

Барановичи, площадь Ленина, 18:00 – 22:00, ежедневно,

Витебск, ул. Ленина, 26А, ТЦ "Марко-Сити", 15:00 – 20:00,

Мосты, пр-т Мира, 2А, гипермаркет "Евроопт", 18:00 – 20:00,

Гродно, Советская площадь, 14:00 – 22:00,

Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2/1, ТЦ "Маяк", 18:00 – 20:00,

Солигорск, сквер Любви и Верности, 16:00 – 19:00,

Могилев, ул. Ленинская, 29, 15:00 – 19:00,

Мозырь, бул. Дружбы, 11А, ТЦ "Глобал", 12:00 – 15:00,

Мозырь, ул. Малинина, 1Б, рынок "Истпал", 10:00 – 14:00,

Брест, ул. Советская, 62, к-т "Беларусь", с 12:00 – 22:00, ежедневно,

Жодино, ул. 50 лет Октября, 20, ТЦ "Green", 14:00 – 16:00,

Новополоцк, ул. Молодежная, 19А, ТЦ "Пралеска", 12:00 – 14:00,

Полоцк, ул. Зыгина, 57А, магазин "Дионис", 18:00 – 22:00,

Руденск, ул. Советская, возле выхода на рынок, 10:00 – 14:30,

Дружный, ул. Чепика 26, "Евроопт", 15:00 до 20:00,

Вилейка, ул. Чапаева, 60, возле магазина "Евроопт", 17:00 – 22:00,

Лида, перекресток просп. Победы и ул. Ленинской, 12:00 – 16:00,

Светлогорск, ул. Калинина, 6, ТЦ "Березки", 12:00 – 16:00,

Шклов, ул. Советская, 2, возле Дома культуры, 12:00 – 21:00,

Не забудьте взять паспорт, маску и тапки.

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