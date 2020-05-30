В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане 3 30.05.2020, 9:20

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К такому выводу пришел китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

В Китае провели исследование, которое показало, что животные не могли быть промежуточным хозяином коронавируса, поэтому пандемия якобы не могла начаться с рынка морепродуктов в Ухане.

К такому выводу пришел китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний, передает Science Alert. Так, образцы, собранные у животных на рынке, дали отрицательный результат на коронавирус, поэтому они, как утверждают ученые, не могли заразить покупателей и быть промежуточным хозяином вируса.

По словам директора Центра, который проводил исследования, Гао Фу, уханьский рынок якобы стал "одной из жертв".

Как отмечается, все больше исследований подтверждают вывод Центра. Ученые предполагают, что вирус циркулировал в Ухане до того, как были зарегистрированы первые случаи. Опубликованные в январе исследования показали, что первый человек с положительным результат на коронавирус, вероятно, заразился около 1 декабря, а симптомы появились 8 декабря.

В Китай, где началась вспышка коронавируса COVID-19 для изучения его происхождения поедет специальная миссия Всемирной организации здравоохранения. Сроки посещения миссии пока организация не называет.