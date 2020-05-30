Ученые узнали, как в древности люди хранили еду без холодильника и консервантов 30.05.2020, 9:41

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Многие методы наших предков могут пригодиться и сейчас.

В условиях пандемии коронавируса, которая тяжело сказывается на всех сферах нашей жизни, многие из нас в силу всеобщего закрытия пытаются съесть давно купленные продукты, чтобы освободить место для новых запасов, опасаясь высоких цен на товары или их исчезновения с полок магазинов. И это неудивительно, ведь мы не знаем, когда сможем окончательно перевернуть страницу нашей истории, связанную с коронавирусом, и вернуться к нормальной жизни, пишет «Илидж» (перевод - inosmi.ru).

К счастью, в наше время скоропортящиеся продукты сохраняются дольше благодаря современным методам хранения, таким как заморозка, консервирование, вакуумная герметизация и использование химических консервантов, но при этом возникает вопрос — как наши предки хранили пищу, не имея холодильника, консервантов и используя только естественные способы?

Проблема человечества

Одной из проблем, с которой столкнулись люди с момента зарождения человечества, была необходимость сохранения пищи, чтобы она не испортилась из-за насекомых или микроорганизмов.

Хотя нынешних передовых технологий тогда не существовало, нашим предкам все же удалось изобрести различные методы консервации пищевых продуктов.

На самом деле у каждой культуры и народа в мире с древних времен были свои способы хранения пищи. Например, древние египтяне считаются первыми, кто открыл метод засолки, предполагающий использование крупной морской соли для хранения всех видов мяса и рыбы, поскольку соль поглощает влагу и убивает бактерии.

Также люди в древности выкапывали ямы в земле, а затем облепляли ее стены древесиной, листьями или соломой, чтобы образовать своего рода барьер между пищей и почвой. Зачастую пищу хранили в кожаных мешках, корзинах из тростника или глиняной посуде, которые помещали в пещеры или вырытые в земле ямы.

Хранение

За прошедшие годы археологи обнаружили доказательства существования в далеком прошлом разных способов максимально длительного хранения пищи. Поразительно, что некоторые из этих методов распространены и сейчас, например, сушка и ферментация, в то время как другие со временем исчезли. Среди них можно отметить такой метод, как погружение масла в торфяные болота.

Можно сказать, наиболее распространенными способами хранения пищи в прошлом были сушка, засолка, копчение, ферментация и охлаждение в естественных охладителях, таких как ручьи и ямы.

Например, коренные жители Скандинавии, охотились на оленей осенью и зимой. Они сохраняли мясо с помощью сушки или копчения, а молоко превращали в сыр в виде твердых блоков, которые могли храниться годами.

Конечно, можно считать эффективными все эти различные методы длительного хранения пищи, ведь они замедляли процесс размножения микробов. В этой связи одним из лучших способов хранения является сушка, поскольку микроорганизмам требуется определенное количество влаги как питательной среды. В ее отсутствие микробы погибают (или, по крайней мере, засыпают). Кроме того, метод сушки предотвращает окисление и активность ферментов, то есть естественные процессы преобразования пищи, которые вызывают изменения в ее вкусе и цвете.

Удивительные открытия указывают на использование в древности копчения и брожения

Чтобы определить методы хранения пищи, которые, вероятно, использовались нашими далекими предками, археологи решили изучить не только остатки найденной пищи, но и использованные ими приспособления. Как известно, был найден кусок сушеного мяса оленя, которому 14 тысяч лет, и таких открытий было сделано довольно много. Другими словами, в древности люди успешно хранили пищу.

Например, в одном из мест в Швеции исследователи обнаружили яму в форме водосточного желоба, которому может быть от 8600 до 9600 лет. Она была заполнена более чем 9 тысячами костями рыб, как сообщается в исследовании 2016 года, опубликованном в The Journal of Archaeological Science.

В другом месте, уже за пределами этого водосточного желоба, были обнаружены остатки наиболее распространённых тогда видов рыбы, например, окуня, в то время как внутри ямы большая часть находок представляла собой остатки маленькой рыбы, которую трудно съесть без какой-либо обработки.

Примерно на одной пятой части найденной пищи были обнаружены следы окисления, благодаря чему ученые пришли к выводу, что эта яма использовалась для брожения еды. Другими словами, было найдено доказательство использования нашими далекими предками ферментации как способа хранения пищи.

Аналогичным образом, в исследовании, опубликованном The Journal of Archaeological Science в 2019 году, археологи проанализировали более 10 тысяч костей животных, найденных в Иордании. Этим останкам около 19 тысяч лет.

Примечательно, что около 90% костей животных принадлежали оленям и были найдены рядом с местами для разведения костров. В них были обнаружены отверстия шириной от 2 до 4 дюймов, которые, вероятно, были предназначены для простейших поддерживающих конструкций.

Основываясь на этих открытиях, авторы исследования предположили, что в отверстиях закреплялась полка, где мясо коптили и высушивали.

Древняя пища съедобная сегодня

Некоторую часть из найденных остатков пищи можно употребить даже сегодня, или, по крайней мере, использовать для приготовления новой еды и напитков.

Так, в прошлом году исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме восстановили клетки дрожжей, найденные в древних глиняных горшках.

Как предположили ученые, учитывая форму изделий, эти горшки представляли собой емкости для пива. Они были обнаружены среди 4 археологических находок, которым от 2 до 5 тысяч лет.

После извлечения штаммов древних дрожжей ученые использовали их для приготовления пива, и согласно их исследованию, опубликованному в журнале mBio в 2019 году, члены Beer Judge Certification Program признали, что этот напиток пригоден для питья и по цвету и запаху похож на английское пиво.

В болотах Ирландии и Шотландии также было сделано интересное открытие. Там было найдено около 500 брусков сливочного масла.

Интересно отметить, что, по крайней мере, со времен бронзового века (то есть около 5 тысяч лет назад) и вплоть до XVIII столетия люди закапывали в болотах сливочное масло. Исследователи пытаются определить цели такого хранения этого продукта. Возможно, оно хранилось для будущего использования в ходе тех или иных ритуалов или улучшения вкусовых качеств.

Независимо от того, какими были их логические доводы, наши далекие предки преуспели в замедлении размножения микробов в пище благодаря хранению в торфяных болотах с высокой кислотностью и низким содержанием кислорода.

Следовательно, забытые масляные массы хранились там на протяжении тысячелетий. Некоторые из них очень большого размера, как например, 3000-летний образец, обнаруженный в 2009 году, или образец, найденный в 2013 году и которому 5 тысяч лет.

Как заявляют археологи, теоретически болотное масло является съедобным, но все же пробовать его на вкус не рекомендуется.

Стоит отметить, что известный шеф-повар попробовал образец такого сливочного масла и принял участие в одном из выпусков программы Стивена Кольбера — The Late Show.

Вне всяких сомнений, насекомые и повреждения, вызванные влагой, погодными условиями, плесенью или грибами, снижают качество хранящихся продуктов. Все это можно будет учитывать при планировании будущего хранения продуктов, так как если мы изучим, как древние народы и цивилизации хранили свою пищу, то, возможно, сможем также прибегнуть к этим традиционным методам. Тем самым мы будем готовы к любым внезапным событиям, ведь, как предупреждает Организация Объединенных Наций, мир может столкнуться со страшным голодом из-за последствий пандемии коронавируса. Раз так, то лучше попридержать как можно больше продуктов питания на черный день.