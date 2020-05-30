Как гродненцы встречали Тихановского и пытались его отстоять 30.05.2020, 10:09

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Фото: tut.by

Свободу народному блогеру!

Пикет за выдвижение Светланы Тихоновской в кандидаты в в президенты в Гродно, куда 29 мая приехал ее муж — гомельский блогер Сергей Тихановский, должен был пройти, как и в других городах — общение с людьми, совместные фотографии и селфи, обсуждение насущных проблем и собственно сбор подписей. Однако закончилось потасовкой, а также брутальным задержанием народного блогера и еще 9-ти человек, пишет tut.by.

Фото: tut.by

На площади Советской Тихановский появился, как и обещал своим подписчикам, в 17.00. К этому времени около столов с подписными листами в очереди уже стояли люди. Как только Тихановский пришел на площадь, вокруг него сразу образовалось живое кольцо. Люди пытались подойти ближе, блогер напоминал о дистанции. Но, кажется, никому не было до нее дело. Каждый пытался то сфотографироваться, то пожать руку, то что-то сказать и рассказать.

Правда, сторонников блогера в Гродно собралось значительно меньше, чем, например, в Гомеле. Пообщаться с Тихановским пришло около 500 человек.

Фото: tut.by

Сам же Сергей лишь пожимал плечами и объяснял: в Гомеле его все-таки больше знают. Но подчеркивал, в больших городах все равно меньше тысячи подписей за день команда не собирала.

Самой Светланы Тихановской на пикете не было, но команда привезла ее изображения в полный рост, которые поставили около палаток. Сергей пошутил, что, мол, смотрите, впервые привезли Светлану на пикет.

Но потом, уже серьезно, добавил: потенциальный кандидат в президенты в скором времени проведет пресс-конференцию, куда пригласят журналистов всех независимых СМИ. Вот тогда она и ответит на все волнующие вопросы.

Фото: tut.by

— Если серьезно, то Лукашенко мы тоже не видим на улицах. Повезло только рабочим тракторного завода. Но в общем кандидаты на этапе сбора подписей редко где-то бывают. Но люди из их команды на месте могут все рассказать про них. Агитировать сейчас нельзя, поэтому самим кандидатам можно фотографироваться, например. На данный момент эту функцию выполняю я.

И правда, Сергея то и дело останавливали люди и просили вместе сфотографироваться.

Тихановский же со своими фирменным микрофоном, а затем и с тапком — своеобразным символом-талисманом команды, перемещался с одного места на другое, стараясь долгое время не стоять на одном месте. Люди гуськом следовали за ним. Шутили, что вот такая необычная прогулка и, перебивая друг друга рассказывали и блогеру, и журналистам о том, что наболело.

Фото: tut.by

Пенсионерка Мария Семеновна говорила, что ей приходится подрабатывать санитаркой в одном из учреждений города: пенсии на жизнь не хватает.

— Я 14 лет на пенсии, получаю 350 рублей. Как мне на них прожить? Пенсии хватает на две недели. Я поэтому сюда и пришла — рассказать, как трудно жить таким людям, как я. Понимаете, я нормально отношусь ко всем, но хочется, чтобы люди жили нормально, чтобы у всех были какие-то возможности. Чтобы я хоть раз в год могла в какой-нибудь скромный санаторий поехать, ведь сейчас у меня такой возможности нет, — пожилая женщина долго рассказывает о своем материальном положении и о том, что очень надеется на какие-то перемены. Говорит, сагитировала всех знакомых прийти на площадь Советскую поставить подписи за выдвижение Светланы Тихановской в президенты.

Фото: tut.by

Гродненцы Андрей и Ольга пришли на пикет вместе с сыном и дочерью. Говорят, что хотят каких-то перемен и лучшей жизни для своих детей. Младшие согласно кивают.

81-летняя Галина Филипповна пришла на пикет просто сказать блогеру «спасибо». Ее пропускают к Тихановскому, она его долго благодарит и держит за руку.

— Я посмотрела ваши стримы, и поняла, что ведь не было такого развала, как он допустил. Поэтому спасибо, что вы вышли на улицу. Не бойтесь. Не бойтесь, — повторяет женщина, — Если я умру, я все же буду знать, что сделала глоток свободы. Спасибо.

Фото: tut.by

Бабушку провожают аплодисментами. Она просит пройти без очереди к столикам, чтобы оставить свою подпись. Потом рассказывает, что ей трудно ходить, чувствует она себя плохо, часто болеет, но нашла силы, чтобы приехать на встречу с блогером. Волнуется, что забыла дома телефон, а ведь надо отрапортовать сыну, что все с ней хорошо и она смогла пообщаться с «тем самым» Тихановским.

За час с начала пикета на площади становится заметно больше людей, а около палаток и столов с подписными листами выстраиваются пусть и небольшие, но очереди. Также люди, как и в других городах, оставляют около подписчиков тапки — атрибут кампании Тихановских. К концу пикета тапок набралось несколько десятков. Их, кстати, дарили и блогеру.

Фото: tut.by

— Тапок, а зачем тапок? Это что такое? — спрашивает женщина у молодых людей в толпе. Те только пожимают плечами. Кто-то объясняет гродненке — вот такой символ.

— Слышали, что они кричат? «Стоп таракан» — такой девиз у них, — говорят гродненцы.

Тихановский тем временем рассказывает журналистам — а в Гродно он много общался с представителями СМИ — инициативная группа Светланы в Гродненской области самая маленькая из всех. Координацией сбора подписей здесь занимаются всего пять человек. При этом, подчеркивает блогер, все всё делают бесплатно. Даже машины, на которых ездит команда — бензином заправляют подписчики канала «Страна для жизни».

Напомним президент назвал блогера «шелудивым» и заявил, что ему известно, «на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее…»

Фото: tut.by

Тихановский прокомментировал:

— Мы даже не оппозиционеры. Раньше он говорил оппозиционеры чемоданами грошы возят, а сейчас говорит какие-то преступники иностранные там…

Я уже не удивлюсь, если они где-то договорятся там с какими-то спецслужбами, паспорт еще какой-нибудь сделают и покажут разворот. Никогда не был я гражданином никакой другой страны, только своей Беларуси и в принципе желания не было, особенно сейчас, поменять паспорт.

Фото: tut.by

Когда были проблемы, в десятом году, в еще каком-то, мне было иногда стыдно, что я белорус, было такое. Но паспорт никогда я не получал. Сейчас я смотрю на этих людей и я горжусь, что я белорус. Если будут такие вбросы — это уже агония, агония властей, и ему точно осталось уже недолго.

Тихановский также рассказывал, что никогда не рассматривал возможность уехать из Беларуси и даже в случае какого-то неблагоприятного исхода кампании по выдвижению кандидаты в президенты, его семье «ехать некуда».

Фото: tut.by

— Да и нам некуда ехать, — кричит кто-то из толпы. — Если мы уедем, то кто останется?

Тема эмиграции белорусов за границу несколько раз поднималась в разговорах на пикете. Кто-то рассказывал, что пришлось отправить на учебу детей в Польшу, потому что здесь «ловить нечего», у кого-то родственники уехали на заработки, потому что в Беларуси не смогли найти работу.

— А мне здесь хорошо живется, — в какой-то момент около Тихановского появляется женщина в желтой кофте. Говорит, что пришла посмотреть «на это чудо», а сама она голосовать будет только за Александра Лукашенко. Она пытается спровоцировать блогера, громко высказывая свою позицию, но на первый план выходят люди, которые начинают эмоционально спорить с оппоненткой.

— Вот, сколько вы получаете? Где ваши дети работают? Вы довольны жизнью? Неужели вам на все хватает? — громко спрашивает женщину гродненка в очках. Та тушуется, замолкает и растворяется в толпе.

Фото: tut.by

Еще несколько раз блогера хватали за руки люди. Однако он спокойно отходил в другую сторону и вообще старался все время ходить по площади, останавливаясь всего на несколько минут.

Ближе к 19.00 люди стали постепенно расходиться. Однако около столиков все еще стояли люди, а вокруг блогера все еще было плотное кольцо поклонников. Именно в это время в толпе появилось несколько женщин, которые стали провоцировать Тихановского и хватать его за руки.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Что точно произошло потом и как мирный пикет вдруг превратился в брутальное задержание, присутствующие так, кажется, и не поняли.

— Все было как-то очень быстро. Женщины вроде бы хотели поговорить с ним, начали хватать за руки. Просить ответить на вопросы. Потом как-то сразу появились милиционеры, затем какие-то люди в спортивных куртках и фуфайках. И тут видим — уже один милиционер лежит на земле, а участников «вяжут». Милиционеру потом вызвали скорую помощь, та женщина в кепке сидела около него на лавочке. Как-то быстро приехало два микроавтобуса, люди сопротивлялись, но кого-то внутрь затолкали. Люди стали не пускать бусы, то они задом сдали и так и уехали, — говорит один из очевидцев задержания. Кадры происходящего попали на видео трансляции встречи.

Фото: tut.by

— Во время встречи было несколько каких-то мелких провокаций. Я видел, что то схватят его за руку, то начинают с ним спорить. Сергей всегда отходил в сторону и здесь было практически тоже самое, но две женщины почему-то начали себя вести очень агрессивно. Когда на площади появились милиционеры, то одна из нападавших стала им жаловаться, что Тихановский отказался отвечать на ее вопросы, — говорит еще один очевидец задержания.

В итоге милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает. Он и еще 9 человек были задержаны омоновцами. Людей отвезли в разные отделения милиции.

По информации команды Тихановского, вместе с блогером задержали координатора гродненского штаба Дмитрия Фурманова, двух водителей команды, а также местных жителей.

Фото: tut.by

— Диму, знаете как задерживали? Вместе со стулом — четыре человека подняли его и понесли, — рассказывает девушка Дмитрия Фурманова Ольга.

Люди пытались не дать уехать микроавтобусу, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера. Сейчас все задержанные находятся в разных милицейских участках города. В гродненской милиции задержание подтвердили. Как заявил и. о. начальника УВД Гродненщины, начальник криминальной милиции Александр Шастайло, к ним доставлены граждане, которые участвовали в конфликте на площади Советской, в котором пострадал милиционер.

Фото: tut.by

После брутального задержания с площади Советской люди направились к зданию областного управления УВД, чтобы узнать, где находится Тихановский, однако ничего не добились.

К людям вышел Александр Шастайло и потребовал очистить территорию около здания управления, пообещав через какое-то время рассказать, что с задержанными людьми. Позже через местного активиста Николая Соляника собравшимся передали информацию: всех задержанных развезли по отделениям города. Проводится разбирательство. В Минск никого не повезли, а такие слухи были.

Фото: tut.by

Кто-то из гродненцев собрался писать заявления, утверждая, что пострадали от действий силовиков. Даже показывали ссадины.

Активисты просили людей разойтись до 22.00 — именно до этого времени разрешено проводить пикеты по сбору подписей. Иначе инициативную группу Светланы Тихановской могут лишить регистрации.

Некоторые гродненцы решили все же пойти домой, чтобы в субботу снова выйти на площадь Советскую, чтобы высказать свою поддержку задержанному блогеру. Некоторые остались в парке и еще долго обсуждали произошедшее.

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