Коронавирус бушует в Добрушском районе: много умерших в 4-х деревнях 30.05.2020, 10:12

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В сутки около пяти человек увозят в морг.

Коронавирус распространяется по Добрушскому району Гомельской области. Есть умершие в деревнях Жгунь, Тереховка, Перерост, Крупец, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Гомельская область, Добрушский район, - пишет читатель канала. - Много умирает людей.

Агрогородки Жгунь, Тереховка, Перерост, Крупец. В каждом из этих населенных пунктов по несколько человек умерли от коронавируса. Хоронили в закрытых гробах, в свидетельстве о смерти указано, все, что угодно, только не Covid-19.

Больница Добруша, 3-й этаж заполняют "ковидными" больными. В сутки около 5 человек увозят в морг".

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