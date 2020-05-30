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Генерал Грегори Хэдфилд: Пентагон ответит на действия России в Ливии

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  • 30.05.2020, 10:16
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Генерал Грегори Хэдфилд: Пентагон ответит на действия России в Ливии

США могут усилить свое присутствие в Северной Африке из-за переброски российской авиации.

В Пентагоне считают, что введение Россией военных самолетов в Ливию может в дальнейшем помочь Москве обеспечить себе геостратегический оплот в Северной Африке. Об этом заявил замначальника Управления разведки Африканского командования Вооруженных сил США генерал Грегори Хэдфилд, сообщает Reuters 30 мая (перевод - korrespondent.net).

По данным американских военных, Россия перебросила на авиабазу сил мятежного генерала Халифы Хафтара 14 истребителей МиГ-29 и Су-24. Они еще не применялись, но могут принести новые возможности для Хафтара, говорят в Пентагоне.

Хэдфилд говорит, что самолеты прилетели в Ливию из России через Иран и Сирию. Генерал заявил, что Москва не может требовать от Хафтара полной победы для продвижения российских интересов.

По словам генерала, если Россия сохранит постоянную позицию в Ливии и развернет там ракетные системы большой дальности, то это изменит "правила игры" для Европы, НАТО и многих западных стран.

На сайте Африканского командования Вооруженных сил США 29 мая было опубликовано заявление, в котором говорится, что Пентагон намерен использовать одну из своих бригад содействия силам безопасности в Тунисе.

"Поскольку Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке вызывает повышенную озабоченность", - говорится в заявлении.

В нем отмечается: "Мы рассматриваем с Тунисом новые способы решения взаимных проблем безопасности, включая использование нашей бригады содействия силам безопасности".

В Ливии в последние дни произошел ряд резких изменений военной ситуации, который ослабил надежды Хафтара на захват всей территории страны.

Усилили же свои позиции в этой североафриканской нефтедобывающей стране, разделенной гражданской войной, Турция и Россия.


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