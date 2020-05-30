Рабочие Витебского горгаза: Мы уже готовы к решительным действиям, чтобы выкинуть усатого таракана 7 30.05.2020, 10:59

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Нет ни одного человека, который бы согласился оставить его у власти еще хоть на одну минуту.

Знакомьтесь, Елена и Лариса из Витебска. Они обходят работников местного горгаза и требуют под угрозой увольнения поставить подпись за Лукашенко, пишет телеграм-канал «Баста!».

«У нас в Витебстком горгазе начальство тоже решило заставить всех отдавать голоса за Лукашенко, - пишет читатель канала. - У нас зарплаты не самые низкие, но они все равно не такие, какими быть должны, в реальности до уровня хорошей жизни нам далеко, и все это благодаря тому, что нет конкуренции здоровой, Лукашенко крутит этим бизнесом как хочет.

Руководство это знает и понимает, что если любой из наших работников не поставит свою подпись за кого они скажут, то этот работник фактически останется без работы. Практически так и говорится тем, кто задает вопросы или возмущается.

Две работницы ремонтно-строительного управления вынуждают нас вновь продвигать таракана в президенты через наши подписи. В рабочем чате написали всем, кто будет сегодня на работе взять с собой паспорта и с ними в актовый зал. Тех кто «не услышал» обзвонило начальство и в довольно грубой форме объясняли что будет плохо, если кто-то не придет.

При этом я не знаю ни одного работника, который бы хотел, чтобы этот идиот остался у власти еще хоть на одну минуту.

Все прекрасно понимают, что власть надо менять, причем не только руководство страны, но и нашего предприятия, да везде вообще, потому что если у нас уже появляются отголоски проблем в стране, то хорошего с Лукашенко точно ничего не будет, как и не было.

Мы уже готовы к более решительным действиям, чтобы выкинуть усатого таракана и его придворных таракашек из их теплых кресел».

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