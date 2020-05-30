В Пинске выстроилась огромная очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую

В Пинске выстроилась огромная очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую3
- 30.05.2020, 11:31
- 7,781
Люди собрались задолго до начала легального пикета по сбору подписей.
Жена народного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская выдвигается кандидатом в президенты. Из желающих поддержать кандидата протеста у магазина АЛМИ в Писнке вчера собралась длинная очередь, сообщает media-polesye.by.
Накануне в социальных сетях было сообщено, что сбор подписей начнется с 18.00. К этому моменту желающих оставить свои личные данные в подписных листах у магазина собралось около 50 человек. А народ все подходил и подходил. Соблюдая меры безопасности, необходимые в условиях пандемии, они выстроились полукругом в длинную очередь. Некоторые пришли с малыми детьми. Среди них пинчане Виктор и Татьяна Кудины.
– У нас трое несовершеннолетних детей, – поделилась Татьяна с Медиа-Полесьем своими мыслями о предстоящих выборах. – Мой муж работает дальнобойщиком, постоянно в поездках, вдали от семьи, детей редко видит. Мы ждем другую власть. А от новой власти ждем проведения реформ, перемен в здравоохранении, образовании.
– Власть нужно поменять, – дополняет Виктор жену. – По телевизору показывают красивую картинку, а на самом деле никаких изменений в лучшую сторону. Я со своим высшим образованием вынужден работать дальнобойщиком. Детей своих не вижу. А хотелось бы жить и работать дома.
Одной из первых свою подпись в подписных листах оставила Нина Гмир.
– У меня высшее образование, – говорит она. – За 45 лет трудового стажа заработала 350 рублей пенсии. Это мизер. Сегодня десятую часть – 35 рублей – отдала на лекарство. Со следующей пенсии еще столько же отдам, поскольку купить все сразу не могу себе позволить. По частям покупать приходится, иначе без хлеба останусь. Масло я уже редко покупаю. Надеюсь, что при новой власти жить будет легче.
В самый разгар сбора подписей к столу, за которым члены инициативной группы заполняли подписные листы, подошел председатель Пинской городской комиссии по выборам Игорь Берестень. Он предъявил им свое удостоверение и проверил у них документы. Они у всех оказались в порядке. Сбор подписей проходит в соответствии с избирательным кодексом.
Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.
Напомним, что 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.