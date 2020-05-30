В Пинске выстроилась огромная очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую 3 30.05.2020, 11:31

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Фото: media-polesye.by

Люди собрались задолго до начала легального пикета по сбору подписей.

Жена народного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская выдвигается кандидатом в президенты. Из желающих поддержать кандидата протеста у магазина АЛМИ в Писнке вчера собралась длинная очередь, сообщает media-polesye.by.

Накануне в социальных сетях было сообщено, что сбор подписей начнется с 18.00. К этому моменту желающих оставить свои личные данные в подписных листах у магазина собралось около 50 человек. А народ все подходил и подходил. Соблюдая меры безопасности, необходимые в условиях пандемии, они выстроились полукругом в длинную очередь. Некоторые пришли с малыми детьми. Среди них пинчане Виктор и Татьяна Кудины.

Фото: media-polesye.by

Фото: media-polesye.by

– У нас трое несовершеннолетних детей, – поделилась Татьяна с Медиа-Полесьем своими мыслями о предстоящих выборах. – Мой муж работает дальнобойщиком, постоянно в поездках, вдали от семьи, детей редко видит. Мы ждем другую власть. А от новой власти ждем проведения реформ, перемен в здравоохранении, образовании.

– Власть нужно поменять, – дополняет Виктор жену. – По телевизору показывают красивую картинку, а на самом деле никаких изменений в лучшую сторону. Я со своим высшим образованием вынужден работать дальнобойщиком. Детей своих не вижу. А хотелось бы жить и работать дома.

Фото: media-polesye.by

Одной из первых свою подпись в подписных листах оставила Нина Гмир.

– У меня высшее образование, – говорит она. – За 45 лет трудового стажа заработала 350 рублей пенсии. Это мизер. Сегодня десятую часть – 35 рублей – отдала на лекарство. Со следующей пенсии еще столько же отдам, поскольку купить все сразу не могу себе позволить. По частям покупать приходится, иначе без хлеба останусь. Масло я уже редко покупаю. Надеюсь, что при новой власти жить будет легче.

Фото: media-polesye.by

В самый разгар сбора подписей к столу, за которым члены инициативной группы заполняли подписные листы, подошел председатель Пинской городской комиссии по выборам Игорь Берестень. Он предъявил им свое удостоверение и проверил у них документы. Они у всех оказались в порядке. Сбор подписей проходит в соответствии с избирательным кодексом.

Фото: media-polesye.by

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.

Фото: media-polesye.by

Напомним, что 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.