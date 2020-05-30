Вспышка COVID-19 в Минской области: на БелАЗе в Жодине умерло много людей 30.05.2020, 11:51

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Фото: «Наша Ніва»

Жители региона сообщили шокирующие сведения о новых очагах инфекции.

Читатели пишут о новых очагах Covid-19 в Минской области. Заражение распространяется в Жодино, Слуцке, Столбцах, Несвиже, Слуцке, Крупках, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"В Жодино на БелАЗе многие болеют. И на заводе умерло много людей", - пишет читатель.

"Дочь учится в Слуцке в медколледже. Там творится какой-то кошмар. Часть детей болеет, а остальным, контактным - мазки никто не берет.

Заявление на индивидуальное обучение написать не дают, пугают отчислением. Тех, кто попытался поспорить с администрацией, прессуют и запугивают. Это ужас. Звонили родители в колледж и в санстанцию, всем плевать", - сообщает подписчик.

"Слуцк. Работаю на скорой помощи. За смену 20-30 с подтвержденным "ковидом", развозят по разным городам. Ребят из кадетского училища свозим в Копыль", - пишет читатель.

"Лежу в больнице в Столбцах, каждые 5 минут привозят, палаты все забиты и люди в коридорах даже лежат", - сообщает житель города.

"Несвиж. У нас вся больница завалена больными с пневмонией, во всех отделениях уже лежат", - пишет читатель.

"Крупки, школа №1. Есть подтвержденный диагноз коронавируса. Учитель, который общался находится дома, взяли тест. Муж учителя, работник трансгаза дома со вчерашнего дня, самоизоляция", - сообщает подписчик.

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