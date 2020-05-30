Оплеуха с востока 10 Телеграм-канал «Серпом По»

30.05.2020, 11:59

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Результат вальяжной глупости не заставил себя ждать.

Пример вальяжной глупости – непонимания, кто ты есть, что натворил и как к тебе относятся.

26 мая министр иностранных дел РФ Лавров, имея в виду пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии, объявил: «Мы призываем наших союзников, чтобы они вступили в диалог, максимально воздерживались от применения силы. Готовы предоставить свои посреднические услуги».

Спустя три дня прилетела оплеуха Лаврову - нота МИД Таджикистана: «деятельность в области делимитации и демаркации государственных границ является внутренним делом государств-участников ОДКБ и ведется исключительно на двусторонней основе. … привлечение третьих сторон в переговорный процесс по разрешению приграничных вопросов между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой считается нецелесообразным».

Какие могут быть «посреднические услуги»? У властей страны, имеющей тяжелые конфликты с Грузией и Украиной? Отхватившей куски территорий у соседей?

Вы, «миротворцы», сначала свои пограничные конфликты решите, покажите другим пример.

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