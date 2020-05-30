Меркель отказалась от поездки в Вашингтон на саммит G7 2 30.05.2020, 12:27

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Решение принято из-за ситуации с пандемией.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отказалась от приглашения президента США Дональда Трампа посетить саммит G7, который он хочет провести в Белом доме. Об этом сообщило издание Politico, передает dw.com.

Как поясняется в публикации со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), Меркель "не может согласиться на личное участие" в саммите "большой семерки" и на поездку в Вашингтон, "учитывая общую ситуацию с пандемией". Канцлер, "разумеется, будет продолжать следить за развитием пандемии", подчеркнул Зайберт.

Трамп намерен провести саммит G7 в Белом доме

Ранее, 26 мая, сообщалось, что, по мнению президента США, проведение саммита G7 не в формате видеоконференции, а в Белом доме станет признаком возвращения Америки к привычному укладу жизни.

Первоначально ожидалось, что 46-й саммит пройдет в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде с 10 по 12 июня. В конце марта глава Белого дома в свете пандемии COVID-19 принял решение провести мероприятие по видеосвязи в свете распространения инфекции. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, саммит все же может состояться в конце июня, при этом организаторы мероприятия обеспечат меры по защите глав государств и правительств от коронавируса SARS-CoV-2.

В свою очередь, Ангела Меркель, выступая в Берлине 11 мая, подчеркнула, что хоть Германия и вступает в "новую фазу пандемии" с менее жесткими ограничениями, жителям следует придерживаться "базовых требований", необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.