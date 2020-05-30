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Видеофакт: 22 плюшевых медведя лихо катаются на американских горках

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  • 30.05.2020, 12:30
  • 3,132
Видеофакт: 22 плюшевых медведя лихо катаются на американских горках

Из-за скорости и перепадов высоты казалось, что медведи ожили.

В нидерландском парке развлечений Walibi Holland 22 плюшевых медведя прокатились на американских горках, пишет meduza.io.

Вагончики с медведями разогнали до 92 километров в час. Саму поездку работники парка сняли на камеру.

Из-за скорости и перепадов высоты казалось, что медведи ожили — их лапы двигались при резких поворотах. Судя по мордочкам, аттракцион им понравился.


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