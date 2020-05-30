Видеофакт: 22 плюшевых медведя лихо катаются на американских горках

Видеофакт: 22 плюшевых медведя лихо катаются на американских горках2
- 30.05.2020, 12:30
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Из-за скорости и перепадов высоты казалось, что медведи ожили.
В нидерландском парке развлечений Walibi Holland 22 плюшевых медведя прокатились на американских горках, пишет meduza.io.
Вагончики с медведями разогнали до 92 километров в час. Саму поездку работники парка сняли на камеру.
Из-за скорости и перепадов высоты казалось, что медведи ожили — их лапы двигались при резких поворотах. Судя по мордочкам, аттракцион им понравился.