Видеофакт: 22 плюшевых медведя лихо катаются на американских горках 2 30.05.2020, 12:30

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Из-за скорости и перепадов высоты казалось, что медведи ожили.

В нидерландском парке развлечений Walibi Holland 22 плюшевых медведя прокатились на американских горках, пишет meduza.io.

Вагончики с медведями разогнали до 92 километров в час. Саму поездку работники парка сняли на камеру.

Из-за скорости и перепадов высоты казалось, что медведи ожили — их лапы двигались при резких поворотах. Судя по мордочкам, аттракцион им понравился.