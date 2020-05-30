Коронавирус поразил автобусный парк в Минске: умирают водители 3 30.05.2020, 13:50

4,349

Вместо антисептиков общественный транспорт «дезинфицируют» жидким мылом, разведенном с водой.

СМИ уже несколько раз писали о вспышке заражения Covid-19 в минском автобусном парке №5. Сегодня читатель телеграм-канала «Баста!» рассказал новые подробности.

«Работаю в 5-м автобусном парке Минска, - пишет он. - В данный момент 90 человек болеют, заражены коронавирусом. 18 в больнице, около 10 уже выписаны. Точно известно о смерти трех водителей.

По прежнему никаких обработок не проводится. Вместо антисептика со склада дали жидкое мыло, разведенное водой, спиртом даже не пахнет, на антисептик нет денег. Водители продают много талонов, а люди не бояться заразиться от водителей».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.