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Блогер «Серый кот»: Таракан в истерике

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  • 30.05.2020, 13:59
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Блогер «Серый кот»: Таракан в истерике
Фото: Радыё Рацыя

Лукашенко понимает, что ему осталось недолго.

Об этом пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» заявил видеоблогер Дмитрий Козлов, известный многим как «Серый кот».

«Сергей Тихановский незаконно задержан в Гродно, - сказал он. - Это не повод сдаваться! Продолжаем действовать по плану - пикеты по сбору подписей одновременно по крупным городам Беларуси. Рассказываем всем знакомым друзьям и приглашаем их на встречи.

В воскресение 31 мая в 12:00 по всей стране должны будут пройти большие пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую, а теперь еще и в поддержку Сергея. Приходите, нас должно быть много, чтобы был максимальный успех!

Действия подобные вчерашним показывают, что таракан в истерике, не знает что делать и готов уже на все, чувствует что осталось недолго».


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