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Ученые обнаружили и сразу засекретили удивительную пиктограмму на юге Британии

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  • 30.05.2020, 14:11
  • 4,051
Ученые обнаружили и сразу засекретили удивительную пиктограмму на юге Британии
Иллюстрационное фото

Точное месторасположения находки держится в тайне.

Впервые в 2020 году была обнаружена новая пиктограмма. Диаметр ее около 60 метров, находится она на юге Англии. Состоит рисунок из крыльев ангела, которые заключены в круг и сердца. Мужчина, который обнаружил данную пиктограмму, пожелал остаться неизвестным, также он не назвал точное место находки. Обозначена только дата, о рисунке стало известно 25 мая 2020 года, сообщает lenta.ua.

Мужчина оставил комментарий к своей находке: "Я вижу на этом рисунке заботу и любовь и замочную скважину. Я думаю, что это взгляд в будущее и призыв о том, что нам не хватает любви и терпимости. Также я увидел уважение к тем, кто отдал жизнь ради лечения людей в период пандемии".

Круг очень красивый и то, что его расположение держится в тайне, а также пояснение связанное с пандемией наталкивает многих на мысль, что это дело рук человека, а не аномальное происхождение.


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