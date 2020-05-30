Заболевшим «пневмонией» в Гомеле перестали делать тесты на COVID-19 1 30.05.2020, 14:24

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Почему?

Заболевшим "пневмонией" и контактам первого уровня в Гомеле перестали делать тесты на Covid-19. Об этом телеграм-каналу "Баста!" написали несколько жителей города.

"В Гомеле контактам первого уровня перестали делать тесты, - говорит один из читателей. - Вчера приезжали ко мне, тест не делали, только дали подписать документ о самоизоляции, сегодня приезжали к ребенку. Также приезжали к знакомым, тоже тест не делали.

В прошлую пятницу знакомым еще делали, при этом результаты появились очень быстро, за 3-4 дня. Оказывается, тестов не хватает и в больницах Гомеля".

"Гомель. жена лежит в больнице с пневмонией, - пишет другой житель Гомеля. - Ее соседку не могут выписать или назначить другое лечение, так как не могут взять тест. Их просто нет. Делают очень редко и только тем, кто поступает, и то впритык".

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