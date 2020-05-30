Андрей Пионтковский: Путина могут объявить «мертвым» 4 30.05.2020, 15:29

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Андрей Пионтковский

В связи с падающими рейтингами в Кремле царит истерия.

Реакция Кремля на катастрофически падающий рейтинг президента РФ Владимира Путина свидетельствует об истерии, царящей во властной верхушке. Всего несколько человек могут устранить его от власти, рассматриваются два варианта – жесткий и менее жесткий.

Независимо от того, останется ли Путин или ему на смену придет кто-то другой, Кремль будет ненавидеть Украину. Там в любую минуту готовы пойти на новый шаг по "собиранию русских земель", от которого их останавливает единственный надежный стратегический партнер – США.

Об этом и многом другом в интервью obozrevatel.com рассказал российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

– Посольство РФ в США потребовало извинений от издания Bloomberg за то, что оно процитировало последние данные соцопроса, проведенного ВЦИОМ. Рейтинг Путина оказался слишком мал – 27%. Почему именно сейчас Кремль занялся, казалось бы, не такой уж важной темой?

– Это беспрецедентно. Я, наверное, уже 50 лет наблюдаю за внешнеполитическими событиями на международной арене и не помню ни одного случая, чтобы министерство иностранных дел одного государства – в данном случае это посольство – выражало протест другому по поводу освещения некоего социологического опроса.

Это показывает действительную степень истерии, которая стоит в России в связи с падающими рейтингами Путина.

Потому что та группировка, которая находится у власти, ощущает это как угрозу. Дело даже не лично в Путине, а в коллективном Путине.

Ведь Путин – это пиар-инструмент, который был создан в 1999 году в телевизионной пробирке. Некая прокладка между клептократией и народом. Такой простой человек из народа, собирающий русскую землю.

Эта прокладка держалась лет 20 и не давала поднимать серьезные вопросы о том, чем занимается вся эта группа грабителей страны. Поэтому изношенность этого инструмента они воспринимают как серьезную опасность для своей власти.

– Но согласитесь, вряд ли рядовой россиянин каждый день читает Bloomberg или интересуется соцопросами ВЦИОМ. С чем связана такая истерика?

– Это подчеркивает нелепость ситуации. Потому что у них уже крыша поехала.

Почему Путин рассказывает о совокуплении глистов или о печенегах и половцах? Он сам создал такую картинку – он поместил себя в бункер, создав полную аналогию с последними днями другого фюрера.

– Каков, по вашим оценкам, реальный рейтинг Владимира Путина в России?

– Мы не можем судить об этом. Абсолютно все фальсифицируется. Единственные опросы, которым можно доверять, – это закрытые опросы ФСБ, которые те делают для себя.

Но я доверяю оценкам своего коллеги Валерия Соловья, потому что это было доказано на практике, он имеет хорошие источники внутри самого путинского бункера. Видимо, от тех людей, которые достаточно скептически относятся к фюреру. Обычно его оценки настроений, ментальности людей в этой верхушке совпадают с моими.

Соловей утверждает, что последний закрытый опрос ФСБ показал рейтинг Путина на уровне 17%. Это как бы ноль, потому что в России 17% всегда будут голосовать за любую власть. Покажут им табуретку – они проголосуют за табуретку. Действительно, проблема очень серьезная.

– В таком случае могут ли оставшиеся 83%, которые не поддерживают Путина, пойти на какие-то решительные шаги? Или на такие шаги может пойти его окружение, чтобы сместить с поста?

– 83% пойти ни на какие шаги не могут, потому что для шагов нужна какая-то политическая структура, организация, тем более в обстановке эпидемии, когда абсолютно все контролируется. Собственно, под флагом коронавируса вводится масса ограничений, средств слежки, которые останутся после того, как коронавирус закончится.

83% могут воздействовать на политический процесс только опосредованно. В авторитарных режимах действия способно производить только близкое окружение диктатора. Но косвенно массы могут воздействовать тем, что окружение понимает, что эта прокладка не работает. Возникает вопрос: возможно, ее заменить какой-то другой?

Давайте рассмотрим психологию этих 5-6 человек, которые могут свергнуть Путина. У них уже нет никаких иллюзий по его поводу. Они понимают, что эта телевизионная пустышка перестает работать.

Если сравнить с другими бункерами – с окружением Гитлера и Сталина – то, какими бы мерзавцами они ни были, они были харизматическими личностями, к которым то же окружение питало какое-то уважение.

Здесь этого нет. Но почему же тогда они его не сменяют? А потому что смена этой прокладки представляет серьезную опасность для них.

Мы же знаем, как это делается. Помните, как у Галича, – "оказался наш отец не отцом, а сукою". Ну вот, они объявят, что Путин оказался не отцом, а сукою. Сразу же возникнут вопросы: а они кто такие? Они же с ним вместе шли.

У них баланс страха: и оставаться с Путиным страшно, потому что всё обрушивается, он их уже не защищает от недовольства людей, и снимать его страшно, потому что это означает сразу вычеркнуть весь 20-летний период, дискредитировать его и тем самым дискредитировать себя.

Они находятся в серьезном когнитивном диссонансе. Отсюда и такие нелепые вещи, как обращение Министерства иностранных дел.

– Как сугубо технически решается вопрос устранения Путина от власти?

– Самый простой способ – если завтра объявят, что он умер от сердечного приступа или от коронавируса.

Но вся та политическая суета, которая идет последние 3 месяца, – его неожиданные послания, изменение Конституции, создание какого-то госсовета, обнуление сроков – говорит о том, что они пытаются это сделать менее жестким способом. Создать госсовет, оставив его формально, но лишив его фактической власти.

Потому что Путин становится просто неадекватен. Посмотрите на его лицо, на его поведение.

Надо либо убирать его физически, либо назначить на какую-то должность и самим сконцентрировать власть. Снять Путина, осудив за что-то, означает обрушить и себя вместе с ним.

– Кто придет после Путина и чего ожидать России и Украине от возможного преемника?

– Это неважно. Ну, какой-то мерзавец – такой же, как он сам.

Чего ждать Украине? Я уже начал рассуждать с вами на эту тему. Этот период истерики довольно опасен. Вдруг они решат, что вернуть любовь масс можно еще одним патриотическим шагом по "сбору русских земель" - эскалацией конфликта в Украине или расширением ОРДЛО до границ Донецкой и Луганской областей.

Это уже не зависит от Путина. Это может сделать и Путин, и другие – они одинаково ненавидят Украину.

Но как человек, находящийся в Вашингтоне, я скажу, что практически весь военно-политический истеблишмент США единодушен в твердой позиции защиты Украины. Разумеется, не военным путем. К сожалению, Украина не член НАТО, и на военную поддержку ей рассчитывать не стоит.

Но в разговоре советника по нацбезопасности президента США О'Брайена с секретарем Совета безопасности Патрушевым в конце апреля с американской стороны было твердо заявлено, что любая эскалация в Украине и даже в Беларуси, попытка аннексии будет встречена самыми жесткими экономическими мерами. Это и нефтяное эмбарго, и отключение от SWIFT, и арест российских активов. Этого достаточно для того, чтобы предотвратить такую агрессию.

Есть только одно исключение в этом военно-политическом истеблишменте. Это президент Трамп. Но он в последнее время отстранен от принятия решений по Украине.

Россия предприняла попытку его активизировать так называемыми пленками Порошенко-Байдена. Цель этой акции совершенно очевидна: взломать политическое единство США, сделать Трампу громадный подарок – компромат на Байдена, и тем самым заставить Трампа парализовать своих дипломатов, военных в поддержке Украины и закрыть глаза на возможную московскую акцию.

Пока эта попытка проваливается. Никакого эффекта по этому вопросу в США не было. Но факт остается фактом: Трамп – человек зависимый от Путина, к Украине относящийся, как минимум, безразлично. Поэтому его оставшиеся 4 месяца довольно опасны. У Москвы может быть иллюзия, что "наш Трампушка нам поможет".

Не могу не сказать, что, к сожалению, эта провокация организована самой украинской властью. "Пленки" находились в Офисе президента, мне известно из тех же источников, из того же бункера, что "пленки" лично переданы Деркачу Ермаком, агентом Москвы с вербовочным псевдонимом "Козырь".

Они убедили в этом Зеленского, потому что тот клокочет от ненависти к Порошенко. В результате он пошел на эту акцию, которая призвана подорвать отношения Украины с единственным надежным стратегическим партнером – Соединенными Штатами Америки.