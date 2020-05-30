Видеофакт: Молодечно ставит подписи за перемены 2 30.05.2020, 15:44

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Еще один город поддержал Сергея Тихановского.

В Молодечно также проходит легальный пикет по сбору подписей за выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Люди массово подписываются за народного блогера и кандидата протеста.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.

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