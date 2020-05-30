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Опрос: Анджей Дуда побеждат во втором туре президентских выборов в Польше

  • 30.05.2020, 15:45
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Опрос: Анджей Дуда побеждат во втором туре президентских выборов в Польше

Однако с минимальным отрывом.

Президент Польши Анджей Дуда победит во втором туре выборов кандидата от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные изданием Onet.

По данным опроса, Дуда может рассчитывать на 51,32% поддержки, тогда как Тшасковского готовы поддержать 48,68 процента респондентов.

"Дуда до сих пор лидирует, но его опасный конкурент - кандидат с наименьшим стажем в кампании", - отмечает издание.

Предыдущие опросы показывали, что в первом туре выборов Дуда может рассчитывать на 39% голосов, а Тшасковский - на 27%.


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