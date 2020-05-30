COVID-19 бушует в учебных заведениях и детских садах Минска 1 30.05.2020, 15:58

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Но карантин так и не ввели.

О новых случаях коронавируса в учебных заведениях и детских садах Минска пишет Telegram-канал "Баста!". Читатели канала сообщают о вспышках заражения в школах №173 и №4.

"Коронавирус подтвержден у ребенка в детском саду №149 города Минска. Администрация ситуацию не комментирует", - пишет читатель.

"Коронавирус уже есть и в детском саду №325. Заболело несколько деток, воспитательница и помощница", - сообщает подписчик.

"Минск, улица Герасименко, 48, школа №173 - два подтвержденных случая коронавируса у учеников 5-го класса. Весь класс отправили на карантин", - пишет читатель.

"Школа №4, Минск. Вторая учительница уже заболела, тоже молодая. Анализ на "ковид" положительный у нее, и ее отца, а у мужа и ребенка – отрицательный", - сообщает подписчик.

"Минский государственный колледж хлебопечения. Есть заразившиеся дети на 2-м курсе. Об этом приказано молчать, чтобы не поднимать панику. Карантин обещают ввести в понедельник", - пишет читатель.

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