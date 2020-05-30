У Лукашенко сдают нервы при виде пикетов в поддержку Тихановского

У Лукашенко сдают нервы при виде пикетов в поддержку Тихановского12
- 30.05.2020, 16:20
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Коронавирус и бездействие властей стали последними каплями в чашу терпения белорусов.
Режиму, действительно, приходит конец. У растерявшего всю поддержку Лукашенко сдали нервы при виде пикетов в поддержку Сергея Тихановского. Новое видео на Yotube-канале "Обратный отсчет".
"У растерявшего всю поддержку Лукашенко сдали нервы при виде пикетов в поддержку Сергея Тихановского, - говорит автор видео. - Я бы тоже на месте диктатора боялась бы тысяч людей, пришедших на предвыборные митинги в Минске, Могилеве и Гомеле. И с каждым днем, с каждым новым городом их становилось все больше.
Видно у узурпатора совсем сон потерян, потому что это впервые в Беларуси на законном пикете задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты.
Кстати, Лукашенко подробно описал, как пройдет задержание за пару часов до того, как оно состоялось, на встрече с работниками МАЗа. Совпадение?
Режиму действительно приходит конец. Коронавирус и бездействие властей стали последними каплями, переполнившими чашу терпения народа. Чиновники и силовики сливают информацию о преступлениях властей, саботируют незаконные приказы".
29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.
Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.
Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.
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