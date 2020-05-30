Виктор Бабарико: Задержание Сергея Тихановского незаконно 22 30.05.2020, 16:38

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Фото: tut.by

(Обновлено) Милиция должна защищать народ, а не выступать против него.

Выдвигающийся в президенты Беларуси экс-банкир Виктор Бабарико прокомментировал задержание блогера Сергея Тихановского, произошедшее 29 мая в Гродно:

«Я категорически против любых провокаций, я категорически против любых противозаконных действий относительно не только претендентов в кандидаты в президенты, но и любых граждан. Поэтому, если это задержание незаконно, а пока, во всяком случае, те материалы, которые выложены, я не знаю, я там не был, сложно давать юридическую оценку, но то, что мы видим, говорит о том, что это была провокация, а значит, задержание Тихановского незаконно. Значит, я к этому отношусь отрицательно», — заявил Бабарико.

Также потенциальный кандидат в президенты прокомментировал действия белорусской милиции:

- Я им сильно благодарен, когда они выполняют свою функцию. К такой милиции я отношусь с большим уважением… Но если люди забывают о том, что они являются теми, кто должен защищать народ, а не выполнять приказы, которые направлены против этого народа, - тогда это не милиция. И они как минимум не имеют офицерской чести.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

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