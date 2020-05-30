Хамелеон-система

Игорь Эйдман

Российская социально-экономическая модель недалеко ушла от северокорейской.

Россияне привыкли смеяться над Северной Кореей. Однако базовые основы российского и северо-корейского режимов не так уж сильно отличаются. Многие думают, что в КНДР до сих пор социализм советского образца. Однако это не так. В стране с конца 90-х развиваются предпринимательство и рынок. Просто все частные предприятия легендируются как государственные. Рестораны, рыболовные суда, строительные компании и даже шахты, принадлежащие де-факто частным лицам, формально записаны на различные государственные и общественные структуры, включая армейские подразделения и партийные организации (об этом интересно писал А. Ланьков).

Предприниматели платят чиновникам и силовикам за покровительство, а, кроме того, определенный процент от прибыли переводят государственным предприятиям за "крышу". Власти прекрасно знают о такой ситуации, но закрывают на нее глаза. Говорить об этом вслух запрещено. Ведь официально в стране - социалистическая система, в которой нет места частному предпринимательству.

Российская социально-экономическая модель недалеко ушла от корейской. Та же системная коррупция, крышевание бизнеса со стороны силовиков и чиновников, множество псевдогосударственных, а, по сути, частных компаний. Привилегированный класс в обеих странах – тандем бюрократии и связанного с ней подконтрольного бизнеса. Однако легендируется российская система с точностью до наоборот по сравнению с северокорейской. Если в КНДР она называется социализмом, то в России - рыночной экономикой.

После краха "реального социализма" только в части стран бывшего советского блока (Восточная Европа, страны Балтии отчасти Грузия) сформировалась рыночная экономика европейского образца. В других государствах (Россия, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, страны Средней Азии, Китай, КНДР, Вьетнам и др.) в сохранившийся административно-командный общественный порядок были внедрены рыночные механизмы. Эта система ведет себя как хамелеон. В России и большинстве других бывших советских республик она притворяется рыночной экономикой, в КНДР или СРВ – социалистической. Суть при этом одна – авторитарный бюрократический госкапитализм, разъедаемый системной коррупцией.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"