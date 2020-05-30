Ученые открыли новый тип природного камуфляжа 30.05.2020, 17:13

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Интересное открытие об особенностях амфибий.

Стеклянные лягушки известны своей прозрачной кожей, но до сих пор причина этой любопытной особенности ускользала от внимания биологов. Команда ученых из Университета Бристоля, Университета МакМастера и Университета Лас Америкас Кито попыталась установить экологическую важность прозрачности стеклянной лягушки и тем самым открыла новую форму природной маскировки, пишет «Популярная механика».

Используя комбинацию поведенческих испытаний в полевых условиях и компьютерного визуального моделирования, исследователи выявили одну любопытную особенность. Согласно их статье, опубликованной в PNAS, хотя прозрачность стеклянной лягушки и действует как камуфляж, ее механизм отличается от механизма «настоящей» прозрачности объектов.

Ведущий автор работы, доктор Джеймс Барнетт, пояснил: «Лягушки всегда зеленые, но кажутся светлее и темнее в зависимости от фона. Такое изменение яркости делает лягушек менее заметными на фоне их непосредственного окружения, преимущественно состоящего из зеленых листьев. Мы также обнаружили, что лапки прозрачнее чем тело, так что, когда они прижаты к боку лягушки в состоянии покоя, возникает диффузный градиент от цвета листа к цвету лягушки, без выраженных острых краев. Данное обстоятельство предполагает новую форму камуфляжа: «диффузию по краям».

Доктор Барнетт заметил, что ученые во время научных дебатов часто скептически относятся к тому, насколько «прозрачными» на самом деле можно называть стеклянных лягушек.

«Прозрачность, по сути, является идеальным камуфляжем. Она встречается у водных видов относительно редко, и возникает, когда ткани животных имеют такой же показатель преломления, что и окружающая вода. Однако у воздуха и тканей показатели преломления различаются довольно сильно, поэтому прозрачность у наземных видов с прозрачностью все должно быть хуже. Действительно, прозрачные земные существа встречаются крайне редко. Хотя стеклянные лягушки и являются одним из наиболее часто упоминаемых примеров «наземной» прозрачности, их редкая зеленая пигментация означает, что лучше описывать этих животных как полупрозрачных», заключил он.