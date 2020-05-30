Декларация Зеленского: как и сколько заработал президент Украины 30.05.2020, 18:19

Зарплата украинского президента за год составила $7778.

За прошлый год семья президента Владимира Зеленского заработала 28 602 468 грн ($1065664,46). На эту сумму они заплатили 3 600 000 гривен ($134128,01) налога. Об этом свидетельствуют данные декларации главы государства, которую он обнародовал за день до окончания необходимых сроков представления, пишет "Зеркало недели. Украина".

Известно, что с мая прошлого года Владимир Зеленский уже не занимается предпринимательской деятельностью и живет на государственную зарплату. Таким образом, на посту президента он за год заработал 208 787 грн($7778,94). А вот у жены президента Елены Зеленской зарплата выросла.