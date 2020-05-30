Андрей Шарендо: Покажем, что мы действительно хотим перемен. 30.05.2020, 18:21

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Андрей Шарендо

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Лукашенко больше ни на что не способен.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» в Бресте Андрей Шарендо прокомментировал выходку силовых структур в Гродно и рассказал, почему важно присутствовать на пикетах в поддержку Светланы Тихановской, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- В стране происходят перемены, на которые Лукашенко уже не способен повлиять никак. Реальная поддержка диктатора скатилась к нулю. Его окружение сейчас просто в панике, не знает, что делать.

Свои пикеты Лукашенко выставить не может, потому что будет явно видна его реальная «поддержка». Кстати, в Бресте стоит пикет за него, возможно единственный во всей Беларуси, но там пусто, никто туда не приходит.

То, что вчера произошло в Гродно – это дилетантская провокация. Это все похоже на цирк. Ответная реакция людей на нее не заставила себя долго ждать. Сегодня в дождь и непогоду видим большие очереди в пикетах за Светлану Тихановскую. Это демонстрация нового курса, который выбрали для себя белорусы.

Завтра во всех крупных городах Беларуси анонсированы пикеты в поддержку Светланы Тихановской. Важно прийти на эти пикеты, потому что так мы сможем показать, что нас действительно много. В данной ситуации на первое место выходит солидарность с Сергеем Тихановским и с активистами, которых задержали вместе с ним. Люди должный выйти во всех крупных городах и потребовать освобождения задержанных в Гродно.

Давайте вместе начнем рисовать первые штрихи к нашей общей победе! Выйдем завтра, покажем, что нас много, покажем, что мы действительно хотим перемен.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

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