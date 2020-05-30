Что изменится в Беларуси с 1 июня 30.05.2020, 18:41

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Какие изменения, которые повлияют на толщину кошельков, ожидают белорусов в следующем месяце.

С 1 июня вырастут льготные тарифы на отопление и подогрев воды, некоторые тарифы на электроэнергию, природный и сжиженный газ. Также станут дороже некоторые марки сигарет, а чиновники обновят базу тунеядцев. Со следующего месяца снизятся ставки по некоторым кредитам на жилье и автомобили. Tut.by посмотрел, какие изменения, которые повлияют на толщину кошельков, ожидают белорусов в июне.

Подорожают горячая вода, отопление, электричество и природный газ

С 1 июня повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды. Они увеличатся с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти услуги повысили с 1 января 2020 года — с 88,99 рубля до 92,25 рубля за 1 Гкал. Июньское подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.

К примеру, за горячую воду (за 0,4198 Гкал) до 1 июня в минской однокомнатной квартире, в которой прописан один человек, до 1 июня выйдет 7,76 рубля, а после роста тарифов — 8,66 рубля за тот же потребленный объем.

С 1 июня также вырастут некоторые тарифы на электроэнергию — для тех, кто обогревает жилье электричеством, — как частные дома, так и жилье в многоквартирных жилых домах. Белорусы, которые хотят обогревать жилье электричеством, могут выбрать один из трех тарифов — одноставочный, дифференцированный по двум временным периодам, а также тариф, под который нужно установить дополнительный специальный счетчик. К примеру, одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды, с 1 июня поднимут с 0,0809 до 0,0834 рубля за 1 кВт∙час (он будет действовать до конца этого года). К примеру, если расходовать 350 кВт∙час в месяц, то до подорожания к оплате была сумма 28,32 рубля, а после — 29,19 рубля.

Для населения с июня также вырастут тарифы на природный и сжиженный газ. Многие из них начнут применять с начала отопительного сезона. До этого за потребленный газ нужно будет платить по специальным «летним» тарифам — некоторые из них повысят с 1 июня, а другие — нет.

С 5 июня разрешили снимать наличные с карточек в магазинах

В некоторых населенных пунктах с 5 июня в кассах сельских магазинов и организаций, которые оказывают услуги, можно будет снимать с карточек наличные денежные средства. По всей стране это можно будет сделать, как планируется, с 1 января 2022 года. Сумма не может превышать 135 рублей (до 5 базовых величин).

Но есть несколько нюансов. К примеру, выдавать деньги из касс магазинов и организаций торговли будут при условии достаточных средств на карточке и в кассе. При этом выдавать деньги — не обязанность, а право организаций.

Ранее сообщалось, что снять деньги через кассу можно будет при условии, что на эту сумму были совершены безналичные покупки или оформлены услуги. Нынешним постановлением этот вопрос не урегулирован, он будет решен, как планируется, в ближайшее время.

Успеть уплатить подоходный налог

Белорусам до 1 июня включительно нужно уплатить подоходный налог за полученные в 2019 году доходы. Тем, кто «забудет» или опоздает с уплатой, грозит штраф. Так, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину, то штраф составит 15% от неуплаченной суммы налога (но не меньше 0,5 базовой величины — 13,5 рубля).

Подешевеют некоторые кредиты на жилье и автомобили

С 1 июня должны измениться ставки по некоторым кредитам. Нацбанк на июнь пересмотрел такой показатель, как расчетная величина стандартного риска (РВСР). Грубо говоря, это процентный потолок по вкладам и займам, которого придерживаются банки. Для вкладов этот показатель снизили для физлиц с 14,09% до 13,61%.

К РВСР во многих банках привязаны процентные ставки по кредитам на недвижимость и на автомобили на общих условиях. С 1 мая ставки в большинстве случаев — 14,09%.

Однако нужно учитывать, что некоторые банки приостановили выдачу кредитов, в том числе на недвижимость и автомобили.

Подорожают сигареты, некоторые — сразу на 25 копеек

С 1 июня вырастут цены на некоторые сигареты, в продаже появятся также новые марки сигарет. Стоимость отдельных марок поднимут все производители и импортеры, некоторые позиции подорожают сразу на 25 копеек.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МНС.

Власти обновят базу тунеядцев

Сейчас власти актуализируют базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Из-за этого до 1 июня на Едином портале электронных услуг недоступна услуга по предоставлению сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике. С 1 декабря 2018 года белорусы могут онлайн проверить, не включили ли их в базу не занятого в экономике населения. Напомним, с января прошлого года иждивенцы по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение.

Первые списки не занятых в экономике сформировали к 1 февраля 2019 года. После этого их ежеквартально обновляют. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Правительство ввело изменения по пособиям семьям погибших военнослужащих

С 1 июня правительство вводит изменения в назначение и выплату ежемесячного пособия семьям погибших военнослужащих. Изменения позволят продлить срок обращения за назначением пособия членов семей погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава в случае продолжительного проведения следственных действий и судебных разбирательств. Сейчас срок выплаты пособия за прошлое время не превышал одного года со дня обращения за ним.

То есть 1 июня в эти 12 месяцев не будут включать периоды проведения проверки (служебного расследования), дознания, предварительного следствия и (или) судебного разбирательства по факту гибели.