В Гродно пикеты под лозунгом «Стоп таракан!» второй день подряд проходят с аншлагом 30.05.2020, 18:55

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Фото: belsat.eu

Сегодня жители города пришли высказать солидарность с блогером Тихановским.

Telegram-канал "Баста!" публикует фото с пикетов по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светлану Тихановской. Второй день подряд легальные пикеты проходят с аншлагом. Сегодня люди пришли, чтобы высказать свою солидарность с блогером Сергеем Тихановским.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.

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