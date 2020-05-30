Кто полетит на орбиту на корабле SpaceX Илона Маска и как будет проходить старт 7 30.05.2020, 19:26

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Фото: NASA

Самое главное о новой странице в истории покорения космоса.

Компания Илона Маска SpaceX 30 мая планирует запустить к МКС пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Запуск намечен на 22:22 по минскому времени (19:22 UTC). Телеканал "Настоящее Время" с 21:30 ведет прямую трансляцию.

Первая попытка должна была быть предпринята в среду, 27 мая. Не будет преувеличением сказать, что весь мир следил, как астронавты в футуристического вида скафандрах на "Тесле" Илона Маска направляются к кораблю, как они прощаются с семьями (через стекло автомобиля – из-за коронавирусного карантина), как за ними закрывается люк корабля. Но полет отложили из-за неблагоприятной погоды.

Этот запуск станет первым после девятилетнего перерыва стартом астронавтов на американском корабле с территории США. И первым в истории пилотируемым полетом, который организует частная компания, – до этого SpaceX доставляла на орбиту только грузы. Рассказываем главное, что нужно знать об этом событии и его участниках.

SpaceX и космическая гонка частных компаний

Последний пилотируемый полет к МКС в июле 2011 года совершил шаттл "Атлантис" – так завершилась американская космическая программа Space Shuttle. Чуть раньше свернули лунную программу, и среди предлагавшихся путей развития выделялось направление разработки коммерческих пилотируемых кораблей. Изначально в конкурсе участвовали несколько компаний, но к 2014 году их осталось две – Boieng и SpaceX Илона Маска.

С обеими NASA заключило контракты на разработку космического корабля, ракеты-носителя и инфраструктуры для запуска. Первоначально Boeing был явным фаворитом новой космической гонки: первые изображения будущего корабля показывали на авиашоу в Великобритании еще в 2011 году, а на 2017-й планировали пилотируемый выход на орбиту. Некоторое время разработка и строительство Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании SpaceX шли параллельно.

Но в марте 2019 года SpaceX Илона Маска с большим отрывом вырвалась вперед: беспилотный корабль успешно справился с миссией, отправив на МКС продукты и вернув на Землю более 100 килограммов грузов. Boieng удалось совершить беспилотный запуск через девять месяцев, в декабре 2019-го, – но до МКС корабль не долетел. Starliner терял связь с Землей и израсходовал больше топлива, чем должен был. Впрочем, часть задач кораблю удалось выполнить, после чего он успешно совершил посадку. Пилотируемый запуск Boieng тоже планирует, но пока нет даже ориентировочной даты.

Впрочем, у Crew Dragon тоже не все было гладко: в апреле 2019 года при наземных испытаниях аварийной системы взорвался один из двигателей. Но дефект исправили, дальнейшие испытания прошли без нареканий, и NASA допустило компанию Маска к решающему этапу – полету с людьми на борту.

Фото: Reuters

Коммерческие полеты для США не только вопрос престижа, но и финансов: пока у американского космического агентства нет программы отправки астронавтов, ему каждый раз приходится платить "Роскосмосу" за место в "Союзе". С 2017 года (когда планировалось, но не удалось начать коммерческие полеты) NASA заплатило за дополнительные места в российских аппаратах в общей сложности более $1 млрд.

Два командира

После нескольких часов, проведенных астронавтами-испытателями Дугласом Херли и Робертом Бенкеном в прямом эфире во время первой попытки старта, многочисленные наблюдатели сумели в деталях рассмотреть их необычные скафандры, созданные дизайнерами SpaceX. По сравнению с привычными российскими "Соколами", в которых летают на "Союзах", или американскими Advanced Crew Escape Suit, которые использовали пилоты шаттлов, они выглядят костюмами из будущего. Известно, что этот костюм изготовлен по индивидуальной мерке астронавта, а шлем напечатан на 3D-принтере. Скафандр нельзя снять и надеть самостоятельно, а еще он не снимается по частям – только целиком. Новинку критикуют за отсутствие шарниров – это может создать космонавтам дополнительные трудности в полете во время перегрузок или в случае частичной разгерметизации.

Люди, которым предстоит испытать на себе эти скафандры, а также управление кораблем с помощью сенсорных экранов и все остальные особенности и трудности первого полета Crew Dragon, – это 53-летний полковник Херли и 49-летний полковник Бенкен. Помимо прочего, им предстоит лететь в разгар эпидемии коронавируса, поэтому с 13 мая оба астронавта в карантине. В этом полете необычны даже роли пилотов: они не командир и бортинженер, как обычно, а оба – командиры. Дуглас Херли будет командиром корабля, а Роберт Бенкен – командиром по совместным операциям с МКС. Их задача – оценить готовность корабля к пилотируемым полетам, а также пристыковаться к станции – в автоматическом режиме, что очень важно для будущих полетов.

Фото: NASA

Кстати, компания SpaceX выложила в открытый доступ браузерный симулятор автоматической стыковки – чтобы каждый мог почувствовать себя немного Бенкеном.

Американские астронавты присоединятся к своим коллегам из 63-й долговременной экспедиции на Международной станции: космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру и астронавту Кристоферу Кэссиди, которые на орбите с 9 апреля 2020 года. Сколько Херли и Бенкен пробудут на МКС, пока не решено: их миссия может продлиться от 30 до 119 дней. До этого каждый из них дважды побывал в космосе: Бенкен провел в полетах 29 суток, Херли – 28 суток. Примечательно, что Дуглас Херли входил в состав миссии STS-135 – был пилотом того самого корабля "Атлантис", который завершил программу Space Shuttle девять лет назад.

Возможные сценарии и меры безопасности

Место действия – мыс Канаверал, штат Флорида, США. Местное время – 15:22, суббота, 30 мая. Запуск корабля Crew Dragon (он же Dragon 2) будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки LC-39A – отсюда же взлетал последний "Атлантис".

Время запуска ракеты назначено не произвольно: старт зависит не только от погодных условий, но и от расчетов оптимальной траектории полета. Ведь стоит задача не просто вывести корабль на орбиту, но и обеспечить стыковку с Международной космической станцией, плюс расчеты учитывают расход топлива. Если старт не состоится 30 мая, следующее окно – 31 мая в 15:00 EDT (22:00 по Москве). Что же касается погоды, то отменить старт могут не только в случае неблагоприятных условий в месте старта, но и если погода будет вызывать опасения в месте предполагаемой аварийной посадки экипажа.

До того как отправить на Dragon 2 людей, его испытали не только на предмет отправки в космос и возвращения на Землю (корабль должен будет спуститься с помощью парашютов и приводниться в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды). В январе 2020 года проводился так называемый тест на прерывание полета. Аварийная система задействует двигатели SuperDraco, которыми оборудован Dragon 2. С их помощью корабль, например, может отлететь от неисправной ракеты на безопасное расстояние и начать контролируемое приземление. Испытания показывают, что управляемая посадка корабля ("с точностью вертолета", по заверениям SpaceX) возможна, если откажут шесть из восьми двигателей. Если откажут все – приземление будет осуществляться с помощью парашютов.

Кстати, сенсорные экраны, которыми оборудована футуристическая кабина Dragon 2, имеют резервные физические кнопки и рычажки – на случай если сенсор откажет.

Время до выхода корабля на орбиту – около 12 минут, до МКС астронавтам предстоит лететь около 19 часов. Первая ступень Falcon 9, отделившись, вернется на Землю – на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

После того как Crew Dragon выполнит свою миссию, он может быть использован повторно – эти аппараты возвращаемые и многоразовые. Однако, по условиям контракта с NASA, SpaceX сможет отправить на нем на орбиту грузы, но не людей – пока пилотируемые запуски будут осуществляться лишь на новых кораблях.