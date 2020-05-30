закрыть
30 мая 2020, суббота, 22:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

5
  • 30.05.2020, 22:20
  • 12,417
SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос
Фото: Reuters

(Обновлено) CША возвращаются в космос.

Первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией, осуществила компания SpaceX Илона Маска. Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в штате Флорида. На борту корабля находятся два американских астронавта Боб Бенкен и Даг Херли, которые будут доставлены на Международную космическую станцию (МКС), сообщает РБК.

Этот пуск стал первым американским пилотируемым полетом с 2011 года, когда закрылась программа Space Shuttle. С тех пор астронавтов на МСК доставляли на российских кораблях «Союз».

Crew Dragon (Dragon 2) был разработан SpaceX по заказу NASA. Впервые он был представлен в 2014 году, однако еще шесть лет ушло на доработку и испытания грузовой версии. До этого SpaceX использовала для доставки грузов на орбиту многоразовый космический грузовик Dragon. Всего было произведено 22 запуска этого корабля с ракетой носителем Falcon 9. Один из них закончился неудачей (седьмая миссия, ракета носитель взорвалась на второй минуте), еще один запуск был тестовым, без груза и стыковки с МКС. Последний полет был совершен в марте.

Девятилетняя пауза в пилотируемой американской космонавтике была связана с отсутствием собственного пилотируемого корабля после закрытия программы Space Shuttle. «Шаттлы» (всего было построено пять полноценных космических челноков) эксплуатировались с 1981 года. Они совершили 135 полетов, из которых два привели к катастрофе. 28 января 1986 года при запуске разрушился шаттл «Челленджер», погибли семь членов экипажа. Причиной стала неисправность одного из твердотопливных ускорителей. Вторая катастрофа произошла 1 февраля 2003 года, при посадке шаттла «Колумбия». После входа в атмосферу он разрушился из-за повреждения теплозащитного слоя, который был поврежден при старте. 8 июля 2011 года состоялся последний старт по программе Space Shuttle — на МКС отправился шаттл «Атлантис» с сокращенным до четырех астронавтов экипажем. Полет завершился 21 июля 2011 года.


популярное за неделю

Мнение

31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра Наталья Радина