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Зафиксированы новые вспышки COVID-19 в Брестской и Гомельской областях

  • 30.05.2020, 22:05
  • 1,422
Зафиксированы новые вспышки COVID-19 в Брестской и Гомельской областях
Фото: «Радыё Свабода»

Есть умершие в Столинском и Ивацевичском районах.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщают подписчики:

"В городском поселке Ружаны Пружанского района Брестской области только за вчерашний день было 20 положительных результатов тестов на Covid-19", - пишет читатель.

"В Столинском районе Брестской области в деревне Городец умерла первая жертва коронавируса. Жительница старше 70 лет, лечилась в Столинской ЦРБ", - сообщает подписчик.

"Жлобин. Сосед по даче лежит в больнице с двухсторонней пневмонией. Мало того, что больница переполнена, так еще в нее и не попасть. КТ делать не хотят, ложить не хотят, потому что нет мест. Соседа приняли с большим скрипом. Тест отрицательный, как и у жены. Но на изоляцию ее все же посадили", - пишет читатель.

"Новые случаи коронавируса на Гомельском жировом комбинате, на этот раз - в цехе производства маргарина", - сообщает подписчик.

"Сегодня в Ивацевичский ЦРБ умер пожилой человек, житель деревни Белавичи. Недомогание почувствовал около двух недель назад. Позвонил в скорую - скорая ехать отказалась. Своими силами родственники доставили в Коссовскую больницу, в которой уже куча персонала заражена. Когда ему стало хуже, перевели в Ивацевичи. Болезнь была осложнена хроническими заболеваниями. И вот итог", - пишет читатель.

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