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Сотни жителей Бобруйска сказали «Стоп таракан!»

  • 30.05.2020, 22:10
  • 2,069
Сотни жителей Бобруйска сказали «Стоп таракан!»
Фото: «Наша Ніва»

Очереди на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую.

Очередным городом, который собрал сотни сторонников перемен стал Бобруйск. Люди выстроились в очередь на легальном пикете по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, пишет Telegram-канал "Баста!".

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 31 мая смотрите здесь.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.


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