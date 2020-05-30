Сотни жителей Бобруйска сказали «Стоп таракан!» 30.05.2020, 22:10

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Фото: «Наша Ніва»

Очереди на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую.

Очередным городом, который собрал сотни сторонников перемен стал Бобруйск. Люди выстроились в очередь на легальном пикете по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, пишет Telegram-канал "Баста!".

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 31 мая смотрите здесь.

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