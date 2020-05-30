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Минчане: Завтра в 12:00 придем поддержать Сергея Тихановского

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  • 30.05.2020, 22:25
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Минчане: Завтра в 12:00 придем поддержать Сергея Тихановского
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы ждут перемен.

Минчане, которые сегодня пришли на предвыборный пикет по сбору подписей Светланы Тихановской, заявили Telegram-каналу "Баста!", что завтра, 31 мая, они будут в 12:00 на площадке у Комаровского рынка, где продолжится сбор подписей.

"Я надеюсь, что наступит день, и будет суд, который осудит всю эту диктатуру, всю эту власть. Буду делать все возможное, чтобы этот режим рухнул", - говорит житель столицы, поставивший свою подпись.

"Мы пришли в поддержку Сергея Тихановского, в знак солидарности с ним. Завтра мы будем здесь в 12.00. Думаю, что мы будем не одни. Мы ждем перемен", - говорит еще один минчанин, пришедший сегодня на пикет, который проходил на Комаровском рынке.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 31 мая смотрите здесь.

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