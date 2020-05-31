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«За жену простого парня из Гомеля готовы подписаться десятки тысяч белорусов»

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  • 31.05.2020, 10:20
  • 22,241
«За жену простого парня из Гомеля готовы подписаться десятки тысяч белорусов»
Фото: «Наша Ніва»

Этого и испугался Лукашенко.

Видеоблогер и активист "Европейской Беларуси" Андрей Войнич призвал прийти 31 мая на легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских, пишет пресс-служба гражданской кампании.

"Я считаю, что завтра нам всем нужно быть на улицах и площадях. Диктатор рассчитывал, что после ареста Сергея Тихановского все вернется "на круги своя", - сказал Андрей Войнич. - Но такого уже никогда не будет. За жену простого парня из Гомеля готовы подписаться десятки тысяч белорусов, а за маньяка из Шклова – нет. Этого и испугался Лукашенко.

Нужно поддержать Сергея Тихановского. Он ездил по стране и помогал людям, рассказывал об их проблемах. Сейчас он за решеткой, ему нужна наша помощь, наша солидарность.

Прийти нужно, чтобы показать, что нас много, что мы не боимся и не будем молчать.

Прийти нужно, чтобы поддержать жену Сергея, как кандидата в президенты", - заявил Андрей Войнич.

31 мая вы можете принять участие в легальных пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую во всех областных центрах Беларуси. Начало – в 12:00.

Расписание пикетов на 31 мая в Минске

Минск - главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей). 12:00

Расписание пикетов на 31 мая в областных центрах

Брест - площадь Ленина. 12:00

Витебск - бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А). 12:00

Гомель - универмага "Гомель" (ул. Советская, 60). 12:00

Гродно - Советская площадь. 12:00

Могилев - ул. Ленинская, 29. 12:00

Не забудьте маски, паспорт и тапки! Cтоп таракан!

Свободу Сергею Тихановскому и другим задержанным!

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.


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