закрыть
31 мая 2020, воскресенье, 8:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Это самый потрясающий день в моей жизни»: жодинцы подписываются за Тихановских

  • 31.05.2020, 8:25
«Это самый потрясающий день в моей жизни»: жодинцы подписываются за Тихановских
Фото: gazetaby.com

Сотни людей провели субботу в очереди под зонтом, чтобы приблизить перемены

В Жодино в субботу, 30 мая, прошел пикет по сбору подписей в поддержку жены народного блогера Сергея Тихановского Светланы Тихановской. Несмотря на холод и проливной дождь, который прерывался лишь ненадолго, жодинцы пришли, чтобы поддержать кандидата протеста, сообщает ex-press.by.

Фото: ex-press.by

— Я такой активности в Жодино не видел никогда и ни по какому поводу, — рассказал работник БЕЛАЗа Михаил. — Никто сюда людей не загонял, разнарядки в трудовых коллективах не раздавал. Люди сами пришли. Это самый потрясающий день в моей жизни. Моя мама, которой 70 лет, и которая еще несколько лет назад была приверженцем теперешней власти, тоже приехала со мной. И не поддалась на уговоры дома остаться. Сейчас сидит в машине, а я стою в очереди уже почти два часа, но времени совсем не жалко.

Инициативная группа Виктора Бабарико собирала подписи рядом, к ней тоже подходили жодинцы, оставляли свои подписи.

Фото: ex-press.by

— Я не думала идти сегодня куда-нибудь, в такую погоду. Но то, что произошло вчера с руководителем инициативной группы Светланой Тихановской, придало мне уверенности — надо идти и ставить свою подпись. Я очень хочу перемен, хочу, чтобы мои дети жили в нормальной стране, без страха — поэтому я пришла сегодня сюда, — рассказала 35-летняя мама в декрете Мария.

Фото: ex-press.by

— Мне пришлось закрыть бизнес, я не могу найти работу по профессии. А мне рассказывают, как хорошо мы живем. Страшно просыпаться, потому что день не принесет ничего радостного. Сегодня счастлив: жодинцы показали настоящую активность, — рассказал водитель такси Илья.

Фото: ex-press.by

Самая большая очередь была к столам, где три человека собирали подписи за Тихановскую.

В очереди люди сохраняли дистанцию, спокойствие и доброжелательность. «Стоп таракан!» — периодически раздавалось из толпы, ему вторили другие голоса, на возгласы откликались сигналы автомобилей, припаркованных рядом.

Фото: ex-press.by

Маски были практически на каждом, а тапки — как средство борьбы с «усатым тараканом» — у многих.

— У нас же город маленький, и мы видим, как за нами наблюдают: стоит микроавтобус, машина, оттуда все снимают. Но это уже не важно, нам нужны перемены, и их уже никто не боится. Я простой работяга со стройки. С моей работы сегодня все сюда пришли, — поделился жодинец Илья. Он подсчитал, что в среднем на запись одного человека уходило 3 минуты, а запись вели три человека — это значит, что подписались более 1 000 человек.

Тапочки, которые с собой принесли люди, складывали в общую кучу.

После 19.00 очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую, еще двигалась, члены инициативной группы продолжали работать.

Сбор подписей завершился в 22.00.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 31 мая смотрите здесь.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.


популярное за неделю

Мнение

31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра Наталья Радина