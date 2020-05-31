«Это самый потрясающий день в моей жизни»: жодинцы подписываются за Тихановских 31.05.2020, 8:25

Фото: gazetaby.com

Сотни людей провели субботу в очереди под зонтом, чтобы приблизить перемены

В Жодино в субботу, 30 мая, прошел пикет по сбору подписей в поддержку жены народного блогера Сергея Тихановского Светланы Тихановской. Несмотря на холод и проливной дождь, который прерывался лишь ненадолго, жодинцы пришли, чтобы поддержать кандидата протеста, сообщает ex-press.by.

Фото: ex-press.by

— Я такой активности в Жодино не видел никогда и ни по какому поводу, — рассказал работник БЕЛАЗа Михаил. — Никто сюда людей не загонял, разнарядки в трудовых коллективах не раздавал. Люди сами пришли. Это самый потрясающий день в моей жизни. Моя мама, которой 70 лет, и которая еще несколько лет назад была приверженцем теперешней власти, тоже приехала со мной. И не поддалась на уговоры дома остаться. Сейчас сидит в машине, а я стою в очереди уже почти два часа, но времени совсем не жалко.

Инициативная группа Виктора Бабарико собирала подписи рядом, к ней тоже подходили жодинцы, оставляли свои подписи.

Фото: ex-press.by

— Я не думала идти сегодня куда-нибудь, в такую погоду. Но то, что произошло вчера с руководителем инициативной группы Светланой Тихановской, придало мне уверенности — надо идти и ставить свою подпись. Я очень хочу перемен, хочу, чтобы мои дети жили в нормальной стране, без страха — поэтому я пришла сегодня сюда, — рассказала 35-летняя мама в декрете Мария.

Фото: ex-press.by

— Мне пришлось закрыть бизнес, я не могу найти работу по профессии. А мне рассказывают, как хорошо мы живем. Страшно просыпаться, потому что день не принесет ничего радостного. Сегодня счастлив: жодинцы показали настоящую активность, — рассказал водитель такси Илья.

Фото: ex-press.by

Самая большая очередь была к столам, где три человека собирали подписи за Тихановскую.

В очереди люди сохраняли дистанцию, спокойствие и доброжелательность. «Стоп таракан!» — периодически раздавалось из толпы, ему вторили другие голоса, на возгласы откликались сигналы автомобилей, припаркованных рядом.

Фото: ex-press.by

Маски были практически на каждом, а тапки — как средство борьбы с «усатым тараканом» — у многих.

— У нас же город маленький, и мы видим, как за нами наблюдают: стоит микроавтобус, машина, оттуда все снимают. Но это уже не важно, нам нужны перемены, и их уже никто не боится. Я простой работяга со стройки. С моей работы сегодня все сюда пришли, — поделился жодинец Илья. Он подсчитал, что в среднем на запись одного человека уходило 3 минуты, а запись вели три человека — это значит, что подписались более 1 000 человек.

Тапочки, которые с собой принесли люди, складывали в общую кучу.

После 19.00 очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую, еще двигалась, члены инициативной группы продолжали работать.

Сбор подписей завершился в 22.00.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 31 мая смотрите здесь.

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