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«Я, беременная, стою здесь, потому что хочется перемен»

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  • 31.05.2020, 8:40
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«Я, беременная, стою здесь, потому что хочется перемен»
Фото: «Белсат»

Как прошел первый пикет Светланы Тихановской в Бобруйске.

30 мая в Бобруйске прошел первый пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Накануне в местном чате «Бобруйск для жизни» начали появляться сообщения, что из-за плохой погоды все отменяется. Но организаторы предупредили, что это ложь и попытки сорвать сбор подписей, который произойдет при любой погоде, сообщает «Белсат».

Фото: «Белсат»

На пикет пришли люди разных возрастов: в очереди стояли и пенсионеры, и молодые пары с детьми,

«Видите, я беременная и стою здесь под дождем, потому что хочется перемен, потому что хочу поддержать Светлану и Сергея. Я им верю. Я хочу, чтобы мы наконец начали жить лучше. Я вчера смотрела, как задержали Сергея. Это бесчеловечно», – молодая девушка, назвавшаяся Натальей, рассказала почему пришла на пикет.

Фото: «Белсат»

Прохожие с удивлением смотрели на очередь.

«Галя, я такого еще не видел у нас», – говорил мужчина, проходя мимо и разговаривая по телефону.

Некоторые машины, проезжая вдоль очереди, сигналили. Кто-то кричал «Стоп таракан» и «Жыве Беларусь!».

«Я не то чтобы за Тихановского, я против Лукашенко, – рассказала пенсионерка Галина. – Я просто хочу жить. Я отработала всю жизнь, и не вижу сейчас ничего, а моим детям здесь негде работать. Я стою здесь ради детей. Меня не пугает дождь, меня пугает Лукашенко».

Фото: «Белсат»

Пришел поставить подпись председатель бобруйского отделения Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Юрий Гриневецкий.

«Я не за Тихановского, я против. Против того, что есть сейчас. Я за то, чтобы было больше достойных кандидатов. Я не верю, что Светлану зарегистрируют, так как ее мужа власть очень боится. Ведь он сделал так, что возникла не оппозиция, которая 26 лет талдычила, кто у нас при власти, а низы, которые никогда раньше не были в политике», – считает Юрий.

Фото: «Белсат»

«Я считаю, что Тихановская – единственный достойный кандидат сегодня, – считает бобруйчанин Дмитрий. – Надоело все – низкие зарплаты, что ты ничего не можешь сказать. Я верю, что Тихановские могут изменить Беларусь. Они уже изменили. Ведь сколько у нас было выборов, я никогда не видел таких очередей, и чтобы так поддерживали кого-то из кандидатов».

До самого конца сбора подписей, в 20 часов, очередь не уменьшалась, следующий пикет в поддержку Светланы Тихановской в Бобруйске пройдет 4 июня с 14:00 до 21:00 возле ТЦ «Корона».

Фото: «Белсат»

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Фото: «Белсат»

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Фото: «Белсат»

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 31 мая смотрите здесь.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.


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