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Коронавирус бушует в белорусских регионах: как выглядят новые очаги

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  • 31.05.2020, 8:46
  • 5,850
Коронавирус бушует в белорусских регионах: как выглядят новые очаги

Инфекция расползается по райцентрам и деревням.

Фото из новых очагов Covid-19 в регионах Беларуси опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Новые «адреса» инфекции: Барановичи, Орджоникидзе, 17, Пуховичский район, Дукора, Червякова, 54, Мозырь, Нефтестроителей, 9.

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