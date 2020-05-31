Коронавирус бушует в белорусских регионах: как выглядят новые очаги

Коронавирус бушует в белорусских регионах: как выглядят новые очаги1
- 31.05.2020, 8:46
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Инфекция расползается по райцентрам и деревням.
Фото из новых очагов Covid-19 в регионах Беларуси опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Новые «адреса» инфекции: Барановичи, Орджоникидзе, 17, Пуховичский район, Дукора, Червякова, 54, Мозырь, Нефтестроителей, 9.
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