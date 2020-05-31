Ученые выяснили главные причины исчезновения древних цивилизаций

Ученые выяснили главные причины исчезновения древних цивилизаций10
- 31.05.2020, 9:15
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Был изучен период от неолита до новейшего времени.
Археологи выяснили, что служило причиной гибели древних цивилизаций. По мнению ученых, именно отсутствие письменности и денег служило основной причиной упадка, пишет lenta.ua.
Американские археологи из Университета штата Вашингтон решили исследовать роль хранения и обработки информации в развитии общества. Был рассмотрен период от неолита до новейшего времени. Анализу подверглись исторические и археологические артефакты более 400 обществ, обнаруженных на шести континентах.
Ученые оценили масштабы цивилизаций в момент развития письменности и чеканки монет. Оказалось, что между обработкой информации и дальнейшим развитием общества существовала фундаментальная связь. Когда цивилизация становилась масштабней, возникала необходимость в изобретении письменности и денег. Без этих нововведений не могло идти речи о дальнейшем развитии, что и происходило крайне редко. Цивилизации без письменности и денег погибали, в то время как освоившие эти новшества превращались в империи.